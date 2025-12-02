藍白擋下1.25兆國防特別條例、院版財劃法 遭暫緩列案

立法院程序委員會今（2）日討論5、9日院會議程，其中總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算和行政院版財劃法，遭藍委提案暫緩列案，雖民進黨團表達反對，不過仍由召委翁曉玲投下關鍵贊成票通過。

行政院提出新台幣1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，首次送進立院，國民黨團要求總統須至立法院進行國情報告，因此先暫緩列案，同時也獲得民眾黨團支持。

而爭議許久的院版財劃法則是二度闖關，綠營委員們一度衝到主席台前舉牌抗議，要求讓草案付委討論。

不過上述兩案在藍白聯手阻擋下，現場委員票數9：9平手，程序委員會召委翁曉玲則投下關鍵贊成票，讓暫緩列案提案通過。

