藍白擋中央總預算審查將釀TPASS補助斷炊 基北北桃共識：先籌地方預算支應

在藍白再修版《財政收支劃分法》相關爭議…等因素下，本該在去年底該審畢的115年度中央政府總預算，在中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團主導下，持續擱置中。目前傳出，由於今年度中央政府總預算遲遲未通過，已影響到多個縣市的TPASS通勤定期票計畫補助，部分縣市的相關補助這個月底前恐斷炊，影響全台灣通勤族的權益。而基隆、台北、新北、桃園等北台灣4市今（12）日召開緊急會議共商對策，稍早基北北桃達成共識，將於中央補助款撥付前，以地方政府先行籌資代墊。

台北市府交通局說明，為因應中央115年度「TPASS行政院通勤月票」補貼款尚未能撥付，基北北桃四市考量TPASS屬於中央與地方政府重大政策，應考量以民眾福祉為重。為落實此重大政策，於中央補助款撥付前，以地方政府先行籌資代墊。

北市府交通局表示，基北北桃1200都會通定期票自112年7月起實施，至114年12月總售票張數1,585.5萬張，月平均售票張數約52.8萬張，已成為四市市民通勤通學不可或缺的公共服務。因此地方政府的經費會持續撥付予各運輸業者，以降低各運輸業者之衝擊，經台北市政府估計，目前可維持服務至115年5月底。

北市府交通局坦言，上述機制雖可暫時維持政策運作，仍將對地方財政造成壓力。基北北桃期盼，中央也應盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，讓服務不中斷。

