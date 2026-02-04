藍白擋國防特別條例遭美方關切 許淑華籲回到務實審議軌道 15

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

有關行政院國防特別條例遭阻擋，台北市議員許淑華今（4）日表示，近日美國聯邦參議院軍事委員會主席羅傑・威克（Roger Wicker）公開發文，對台灣在野黨大幅刪減國防預算表達遺憾，是一項「非常罕見且嚴肅的國際警訊」。

許淑華指出，過去美國政府高層極少直接點名評論台灣特定政黨的國內政治決策，但此次卻公開直言「台灣反對黨削減國防預算可能危及關鍵武器採購」，已明確對國民黨與民眾黨的作為提出重大警告。

許淑華表示，行政院提出的「1.25兆國防特別條例」，本意正是為因應中共威脅、補足台灣迫切所需的防衛能量，維繫台灣民主自由最基本的安全支柱。然而，國民黨與民眾黨卻持續阻擋相關預算，甚至另提版本、擱置政院方案，導致整體國防規畫陷入僵局。

許淑華強調，監督政府本是民主常態，但若將國防議題淪為政黨攻防工具，已不只是政策辯論，而是實質削弱國家安全。她指出，在民主國家，國防預算可以討論，卻不應被當成國家安全的政治籌碼。

許淑華指出，當連美國方面都公開擔憂台灣可能因此無法及時取得重要武器系統，這已非藍綠之爭，而是攸關國家安全的重大決定。

許淑華也提及，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前指出，美國已能在日本、菲律賓、澳洲等盟友部署最先進的美國戰力，而這些國家也同步提升自身防衛作為。她認為，這番談話同樣反映出對藍白阻擋國防預算的關切與隱憂。

許淑華表示，國際民主夥伴正共同努力維持區域和平與穩定，若台灣卻在國會內部削弱國防動能，將使支持台灣的盟友感到困惑。她再次呼籲藍白兩黨正視國際警訊，回到務實審議的軌道，儘速完成國防特別條例立法，對2300萬人民的安全負責。

