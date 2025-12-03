藍白擋國防預算及《財劃法》 卓榮泰：通過才能執行能福國利民

卓榮泰出席行政院模範公務員頒獎典禮。（圖 /行政院提供）

總統賴清德日前拋出8年1.25兆國防特別預算，但遭到在野黨在立法院程序委員會封殺，連同院版《財劃法》也暫緩列案。行政院長卓榮泰今天（3日）藉由頒獎給模範公務員的典禮表示，很多公務人員為國家貢獻，盼通過明年的中央政府總預算跟院版《財劃法》，政府好好把國家建設透過政策跟預算，讓優秀公務人員去執行，才能福國利民。

針對藍白立委昨日將國防預算及院版財劃法暫緩列案，卓榮泰今天出席2025年行政院模範公務人員頒獎典禮會前受訪。他表示，今天頒獎給模範公務人員，是鼓勵大家一起更加努力，去執行工作項目。

卓榮泰指出，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算跟院版財劃法，才能讓政府好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓所有的模範公務人員好好去執行，對福國利民的政策才有所表現。



