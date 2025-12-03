藍白擋國防預算引爆國安危機 民團再出招！廢憲訴法公投「連署破3萬」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

針對賴清德總統提出的 8 年新臺幣 1.25 兆元國防預算，近期在立法院遭到國民黨與民眾黨聯手阻擋，引發社會對國安危機的擔憂。民進黨立委王定宇對此沉痛發聲，將矛頭指向立法院先前通過的《憲法訴訟法》修正案，他認為該法案形同癱瘓憲法法庭，使大法官無法有效召開釋憲會議。

惡法亦法？大法官「向立法院下跪」 王瑞德：連專業都不懂

資深媒體人王瑞德在三立政論《新台派上線》節目中指出，大法官的七項職權中，最重中之重就是釋憲，即解釋法律是否有違憲之虞。然而，藍白兩黨通過的憲訴法修正案卻規定：大法官必須 10 名以上出席，方可釋憲。此舉被外界認為是違憲的，目的在於限縮大法官的職權。

廣告 廣告

王瑞德直言，有部分大法官在面對此違憲爭議時，卻以「我們要守法」為由，實則是一種「莫名其妙，沒有道德良知」的行為。「你本身就要解釋這個法律到底有沒有違憲，你卻受限在一個所謂什麼惡法亦法，你就向它下跪！」他批評，若大法官向立法院下跪，未來立法院將可以持續用類似方式限縮其權力。

主持人李正皓也表達了對憲訴法的憂慮，認為其機制讓大法官「沒辦法開會」，但民眾的自救力量已經啟動，目前民間團體已開始自發性推動「廢止憲訴惡法公投」，名為「廢止憲訴惡法公投 9001 號連署」正在進行中。

藍白擋國防預算引爆國安危機，戶政事務所湧入「辦證救國」人潮，廢憲訴法公投連署破3萬。(圖/新台派上線)

廢止惡法公投連署啟動 戶政事務所湧入「辦證救國」人潮

這波公投連署最大的特點，是採用電子連署的方式，大大提高了連署效率。李正皓指出：「你只要有自然人憑證，你就可以去連署，來當憲法法庭的公投，那我們這個憲法法庭公投就可以廢掉憲訴惡法。」

王瑞德表示，目前連署已突破 3 萬張，戶政事務所出現「辦證救國」的人潮：「男女朋友踏進戶政事務所，不是登記結婚，是為了辦自然人憑證，讓亡國感消除！」甚至連阿公阿嬤都加入辦理行列。這股熱潮顯示出民眾對於藍白惡法的高度不滿與國家危機意識。

李正皓指出，如果廢憲訴法公投連署通過，可能比明年大選更快投票。(圖/新台派上線)

公投法修法「賦權於民」 藍營批「輸不起」遭反擊

由於立法院已於 11 月 21 日三讀通過《公投法》修正案，恢復公投綁大選，雖然 9001 號公投可能趕不上明年 11 月 28 日的地方九合一選舉，但公投案一旦公告成立，將在三到六個月內進行投票，時程比明年大選更快。

面對這波來勢洶洶的公投行動，國民黨立委王鴻薇批評這簡直是「大罷免 Plus」或「輸不起」的行為。王瑞德對此反擊：「如果你們認為大罷免是你們講的大失敗、大烙賽的話，那怕什麼？你們怕什麼？」

王瑞德痛斥，藍白打算讓中配不用放棄中國國籍就可以當台灣官員，是「倒行逆施」。(圖/新台派上線)

王瑞德強調，公投是國家賦予人民的權利，既然藍白兩黨要通過公投綁大選，就應該讓人民決定。他直指藍白兩黨試圖通過的法案，如離島條例、中配取得台灣身分證所需居留年限，從現行的 6 年縮短為 4 年，甚至讓不用放棄中國國籍，就可以擔任台灣官員，是「倒行逆施」，這場公投就是讓全體台灣人民來決定，推翻少數立委的胡作非為。

更多三立新聞網報導

一天狂奔廁所5次！軟便男半年暴瘦8公斤 竟確診「大腸癌3期」

高市早苗提「舊金山和約」再戳北京痛處 台網嗨：一覺醒來變日本人

「日本正妹」蓬蓬裙被貓咪當暖桌 億次瀏覽網看傻：竟是48歲大叔

晚喝咖啡恐毀深層睡眠！醫警告：最後一口咖啡別超過「這時間」

