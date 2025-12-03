藍白擋國防預算、財劃法 卓揆再喊話通過：福國利民政策才能展現

總統賴清德日前提出8年投入1.25兆的國防特別預算，不過卻在昨天立法院程序委員會遭藍白聯手封殺，連同《財劃法》也暫緩列案。今（3）天行政院長卓榮泰出席活動時，再度向在野黨喊話，表示要通過中央總預算，福國利民的政策才能有所表現。

針對總統所提1.25照國防特別預算，國民黨與民眾黨團皆表態，希望總統能在預算審查前，前往立院進行國情報告，說明這筆國防特別預算的相關細節，才會考慮是否同意放行此預算，在賴清德進行國情報告之前，會給總統府與民進黨中央一段緩衝期，因此暫不列案。至於遲遲未能通過的院版《財劃法》昨日則二度闖關，不過也以暫緩列案收場。

廣告 廣告

卓榮泰今天參加「模範公務人員頒獎典禮」，會前受訪時對此表示，很多公務人員都在為全國的國人努力奉獻，並喊話藍白兩黨，只有通過明年的中央政府總預算以及院版《財劃法》，才能透過政策和預算，讓公務人員好好執行國家建設，對福國利民的政策才能有所表現。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

藍白擋下1.25兆國防特別條例、院版財劃法 遭暫緩列案

任內第8度提覆議 卓揆嘆：韓院長對很多事都能理解 到黨團卻無法解決

行政院點新版《財劃法》6大問題並提覆議 批立院悖離公開透明與討論