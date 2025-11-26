藍白擋政院版財劃法害新北吃虧？顏蔚慈、江怡臻隔空交鋒

（記者陳志仁／新北報導）藍白陣營再度在立法院聯手封殺行政院版財政收支劃分法修法，引發綠營的不滿；民進黨新北市議會黨團書記長顏蔚慈直指，依行政院版的基準計算，新北市因人口最多，未來統籌分配稅款的一般補助款增加幅度將為六都之冠，新北市副市長劉和然不但不支持，還操作新北錢不夠。

圖／身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻強調，劉和然已明確指出，新北並非要求特權、只求公平。（江怡臻臉書）

身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻強調，劉和然已明確指出，新北並非要求特權、只求公平；顏書記長你要問的不是劉和然，你要問的是遲遲不肯公開試算表的行政院 ，如果行政院版真的是在照顧新北，為什麼連最基本的試算表都不敢公開？數據不透明，市民怎麼相信制度是公平的？行政院有義務用數據說話，不要再用「增加總額」掩蓋事實！

圖／新北市議員顏蔚慈批評，身為新北副市長的劉和然不但不支持行政院照顧新北，反而還在操作新北錢不夠。（顏蔚慈臉書）

顏蔚慈認為，本次行政院版編列高達1兆2002億元，是史上最高額的財劃預算，但卻在藍白合作下被封殺，甚至連列案討論的機會都沒有；行政院版設計是以全國財政穩定為核心，調整補助結構並下放更多的財源，協助各縣市強化財政，其中新北因人口最多，補助額度的增加也是六都最高。

顏蔚慈批評，身為新北副市長的劉和然不但不支持行政院照顧新北，反而還在操作新北錢不夠；新北市年年超收、預算花不完，從2021到2024年，短短四年「歲出預算」累積 336 億元花不完、「歲入預算」累積超收 296 億元！質疑市府施政缺乏明確規劃，中央補助逐年增加，市府卻未提出具體運用方向。

