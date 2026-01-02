藍白擋政院議案再添一筆 社維法修正草案未能付委

立院議場上演表決大戰，民進黨團議場場中高舉標語表達訴求。(記者田裕華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委翁曉玲、林思銘等7人日前赴中國廈門，被民進黨批評是「赴中領旨亂台」，行政院院會上(12)月26日通過「兩岸條例」修正草案，規定立委赴中須審查許可，立法院會今(2)日列入報告事項，順利交付委員會審查。不過，行政院同日送出的國安法案—「社會秩序維護法」修正草案卻遭藍白阻擋。

目前行政院送出的議案，包括院版「財政收支劃分法」、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及今年度的中央政府總預算案，已被藍白阻擋多次，今天又增加一案，即攸關國安的「社維法修正草案」。

行政院所提的社維法修正草案，新增在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，以旗幟、標語、圖像、服飾、影音或其他物品，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

修正草案也增訂，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，內政部經會商法務部、數位發展部、大陸委員會及相關機關後，得令網際網路平台提供者、網際網路內容提供者或網際網路應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

草案有但書，若上述情節重大或為避免急迫危險而有即時處置必要者，內政部得逕令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取的處置。若網路服務提供者不遵行內政部相關命令且無正當理由，草案規範，將由內政部處3萬元以下罰鍰，並令其限期改正，若屆期未改正者，則得按次處罰。

藍白日前已預告將阻擋修法，立法院國民黨團稱，只要對政府不滿，扣人民一個「境外勢力、影響秩序」的大帽子，就可以移除人民的帳號，該修法是網路戒嚴，必將在立法院嚴審這份「毀憲亂政」的修法草案。

民眾黨團也表示，不鼓吹仇恨、不為匪宣傳或頌揚恐怖主義當然是全民共識，但奉勸行政院別想藉由「社維法」，打壓所有質疑政府的聲音。

