藍白擋總預算！公督盟揭露5大惡果：韓國瑜「別裝忙」儘速召集協商

藍白立委阻擋總預算至今，公督盟今（13）日揭露總預算未審議的五大惡果，當中國防預算的延宕尤為嚴重。公督盟強調，若中央總預算持續卡關，約有21%的預算將無法按原訂期程執行，恐直接影響裝備籌獲、修護與油料彈藥補充，對建軍備戰與安全韌性造成實質衝擊。公督盟執行長張宏林也呼籲立法院長韓國瑜別裝忙，儘速召集朝野黨團，主持總預算協商。

公督盟常務監事林美娜表示，115年度中央政府總預算案，至今仍「卡」在立法院一毛未審！顯然以國民黨、民眾黨主導的國會已嚴重失職，影響上千億民生、國安新興計畫，而國民黨發明所謂「點餐式預算」 ，企圖僅放行部分預算項目，卻將防災、國防新興預算等的支出拋在腦後。如同抽樑補牆，不僅畫蛇添足，更嚴重破壞預算審查制度。

公督盟執行長張宏林則指出，藍白主導的立法院，當了兩年立委卻仍不清楚職權義務，在預算上從亂刪亂凍，到乾脆擺爛不審，全面死當，他也呼籲立法院長韓國瑜別裝忙，儘速召集朝野黨團，主持總預算協商。台灣北社社長羅浚晅也指出，朝小野大的政局並非首次，但憲政從未如此失序，問題是有人惡意濫權。總預算本應在去年十一月底前完成三讀，但如今已進入新年度，立法院卻仍未針對總預算展開討論，立法院預算審查機制必須立刻回到憲政正軌。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫也表示，立委訂出的《預算法》自己不遵守，卻天天指控行政部門違法，早已喪失制度正當性，是對民主與財政紀律的公然踐踏。他也強調，立法院早已無心審查總預算，先行通過延會到一月底，甚至在延會期間出國訪問，卻不願意加班審總預算，嚴重犧牲全民利益。

公督盟指出，總預算未審查的惡果其一是「點餐式審查開立院惡例！憲政法盲當兒戲！」公督盟表示，總預算按議事程序上「是一個議案」， 如今總預算尚未付委，行政院長也還沒到立法院報告，藍白突發奇想提出先抽出部分新興項目預算審議， 明顯是治標不治本，且若依照《預算法》第 54條，舊有計畫本來就可以延續，更加凸顯出杯葛總預算沒有意義。

公督盟續指，惡果其二是「將政府預算當作政黨惡鬥工具！犧牲現役軍人權益！」國防部的書面報告示警，共軍正加速建構對台動武能力，在防衛規劃上，每一天的預算延宕，都在消耗準備時間。而除了強化韌性國防特別預算以外，若中央總預算持續卡關，約有21%的預算將無法按原訂期程執行，恐直接影響裝備籌獲、修護與油料彈藥補充，對建軍備戰與安全韌性造成實質衝擊。

公督盟也指出，惡果其三是「癱瘓新興計畫！近三千億民生政策恐全面停擺！」據主計總處評估報告指出，在總預算尚未審議完成前，依法「不得動支」的經費高達 2,992億元，其中包含新興計畫 1,017億元、延續性計畫新增支出 1,805億元，以及第一、第二預備金與災害準備金 170億元。受影響範圍涵蓋國防、交通、醫療、社福、治水、托育、教育與科技發展等。公督盟強調，運動部、新住民發展署等新成立的行政機關，更是有近三成的預算無法動支。

公督盟進一步說明，惡果其四是「分立政府寒蟬效應，亂審預算陰影，機關經費不敢動彈！」《預算法》針對預算未準時審議訂有補救措施，但在實務上，多數機關基於對立法院的尊重，不敢超支尚未通過的預算。張宏林也表示，行政機關即便是依法可動支的經常性預算，也因擔心再遭政治報復而不敢使用，形成嚴重的寒蟬效應，讓行政體系停滯。

公督盟最後指出，惡果其五是「縣市財政壓力暴增，六縣市恐被迫舉債！」直轄市及縣市財政均衡補助 321 億元將無法動支，在無中央挹注下，屏東、台南、嘉義、連江、彰化與澎湖的預算都將低於去年，擴大各縣市財政不均的狀況，也影響地方財務調度能力，逼著地方政府走向舉債之路。

