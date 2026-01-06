藍白擋總預算TPASS恐斷炊 陳其邁：盼立院以蒼生為念

藍白拒審總預算導致地方建設受衝擊，陳其邁今向立院喊話，盼以蒼生為念、高抬貴手。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍白拒審總預算衝擊許多政策，傳出TPASS今年3月可能斷炊；高雄市長陳其邁今指出，卡的不只是TPASS，還有很多重大建設，盼立院以蒼生為念、高抬貴手。

陳其邁也注意到TPASS可能斷炊的情況，他認為六都應該都一樣，因為總預算卡關，導致許多補助款沒有辦法下來；且卡的不只有TPASS，還有很多重大建設，例如捷運預算補助或治水防洪等新興計畫補助，總預算沒過，地方真的是非常、非常辛苦。

他進一步提醒，地方(政府)苦但苦的會是人民，所以還是希望立法院以蒼生為念，政治的意見不同、各自角力是一回事，但關於民生福祉部分，是不是可請立法院高抬貴手、儘速審查預算，這樣地方才能在推動政務，也避免影響民眾權益。

