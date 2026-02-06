藍白擋軍購揚言杯葛台美貿易協定！前藍委：對台灣只有壞處沒好處

前國民黨立委、美國保守派智庫哈德遜研究所研究員許毓仁。 圖：翻攝許毓仁臉書

[Newtalk新聞] 國防特別預算條例草案至今仍卡關立法院、遲未付委審查，美國跨黨派參議員近日罕見點名台灣在野黨惡意阻擋國防預算。前國民黨立委、美國保守派智庫哈德遜研究所研究員許毓仁也警告，若在野黨一方面杯葛國防軍購，一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這已不再是正常的國會監督，而是對台美整體戰略合作的質疑，恐嚴重傷害台灣的國際可信度。

針對國防預算議題，民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「與華府存在落差」、「過度介入台灣內政」，但美國國務院回應，國務院與AIT已多次公開說明，也已明確向台灣表達，美方「歡迎台灣宣布高達1.25兆元新台幣（約400億美元）的國防特別採購預算」，態度清楚一致。

廣告 廣告

許毓仁發文寫道：「華府罕見地出現高度一致的訊號。三位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中更包括共和黨參議院軍事委員會主席Roger Wicker以及資深參議員蘇利文。這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。他們的發言特別值得警惕。在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。」

許毓仁示警：「如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。更現實的是，這兩項政策——軍購，台美貿易關稅協定——都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。」

許毓仁指出，一旦美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒人能保證美方不會選擇最直接的方式回應，等到美國總統川普（Donald Trump）失去耐心，在社群媒體上點名台灣國會反對軍售、台美貿易協定，一夕之間關稅被大幅提高到40%並非不可能，已有南韓前例。一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾。

許毓仁續指，政治後果將由台灣直接承擔，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。而這對台灣只有壞處，沒有好處。時間並不站在台灣這一邊。4日中共總書記習近平與川普通話，台灣問題被列為重中之重。隨著4月川習會登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題。台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

為什麼國民黨總是選錯邊？王婉諭：只想利用中共換取眼前政治利益

傳姚文智公司獨拿7000萬補助 國民黨：有種致富密碼叫「民進黨證」