藍白擋軍購特別條例 賴清德嗆：有問題就審

▲藍白在立院四度卡國防特別條例，賴清德嗆什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編列每一筆預算都有根據。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白在立法院四度擋下國防特別條例，對此總統賴清德今（25）日出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮時，特別提到今天是行憲紀念日，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年底審竣完畢，連付委審查都沒有，若立院沒辦法如期審查，「不要再跟人家談什麼憲政了」，另還有國防特別預算，什麼問題就審查，「執政黨禁得起考驗，編列每一筆預算都有根據，符合國家社會人民發展的需要」。

賴清德先是提及，中央政府總預算無法如期審查完畢，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年底審竣完畢，連付委審查都沒有，若立院沒辦法如期審查，「不要再跟人家談什麼憲政了」。

廣告 廣告

此外，賴清德也表示，國防特別預算也應該要審查，若是公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂啦，國人也沒有辦法理解啦」。

賴清德質疑，既然聲稱支持國防，那為什麼連審查都不願意？有什麼問題就審查，「執政黨禁得起考驗，編的每一筆預算都有根據，都符合國家社會人民發展的需要」。國防特別預算也是根據國家保護、自我保護的需求所編的預算，如果立法院認為不宜可以刪除、也可以刪減，但就是不能夠用各種理由卡在程序委員會連排案都不願意。

最後賴清德表示，自己利用這歲末年終之際，特別利用這樣這個機會，敬請在野黨跟執政黨能夠共同合作，讓立法院能夠盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白卡總預算不審 賴清德火力全開：不要再跟人家談什麼憲政

賴清德批立院不審總預算 白回嗆「四不像總統」：沒資格談憲政

賴清德批立院不審總預算 藍回嗆：朝野衝突根源在總統不尊重憲法