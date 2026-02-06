藍白擋軍購！國防部揭對美軍購首期款「最後期限」 若來不及恐全案取消

記者陳思妤／台北報導

藍白持續封殺8年1.25兆國防特別條例，國防部今（6）日表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款，國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署導致全案取消。

藍白在程序委員會10度封殺8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，連付委審查都不讓。並在上個會期的最後一個工作日，再度擋下政院版國防特別條例，只讓民眾黨團上限4千億的版本付委。

國防部今天表示，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

