藍白擋關稅協議恐淪落南韓25%下場？許舒博喊話「15%沒人反對」：應盡速排審...若阻擋將迎來民意大反撲

美國總統川普日前宣布，韓國國會至今仍未通過與美國談定的貿易協議，因此將韓國汽車、木材、製藥和其他對等產品的關稅提高至25%。全國商業總會理事長許舒博今（27日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪，提到台美關稅，他直言稅率15%沒人反對，立法院應該儘速排案審理，該通過就快點通過。他也說，因為關稅攸關百工百業，若國民黨、民眾黨決定阻擋，民意將會大反撲。

在節目上，黃暐瀚提到，沒想到許舒博這天來上節目，川普就因不滿韓國去年七月談完美韓貿易協議後，到現在南韓國會還未通過這項協議，一氣之下宣布美國對韓關稅，調漲為25%。他提問，如果台灣國會，與韓國一樣，不通過台美關稅，或延遲通過，那麼下一個被川普祭出關稅鐵拳的，會不會是台灣？

對此，許舒博表示，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過，就算在野黨有「投資5000億美金」的擔憂，也該排案付委實質討論，而非擋在外面不處理。他也說，特別軍購對人民比較無感，但關稅攸關百工百業，在野黨如果阻擋，民意將會大反撲。

針對半導體，許舒博指出，台積電自願赴美投資是市場需求，所謂40%產量移美也不可能短期內發生，只要台灣仍擁有高端技術，不必擔心台積電變美積電。

許舒博也呼籲，總統賴清德才是化解朝野對立的鑰匙，身段要放軟，聽各界的意見，包括用電問題，都要尋求大家的共識，不要一意孤行。

(圖片來源：三立新聞網)

