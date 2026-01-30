藍白擋院版國防條例、放行民眾黨版 政院轟：政治操作延誤國防建軍期程

記者劉秀敏／台北報導

行政院發言人李慧芝（圖／行政院提供）

立法院今（30）日召開本會期最後一次院會，藍白卻持續聯手拒絕將國防特別預算條例排入議程，僅將民眾黨團自提版本付委審查。對此，行政院發言人李慧芝沈重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，行政院於去年11月27日將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》送請立法院審議，卻遭藍白聯手10度阻擋。而民眾黨團總召黃國昌日前快閃赴美回台後，提出民眾黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，但內容漏洞百出，國防部更罕見召開記者會直言「窒礙難行」。然而，今日的立法院會，藍白仍持續阻擋行政院版國防特別條例，卻將民眾黨團版付委審查。

李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

