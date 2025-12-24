藍白擋預算！牛煦庭喊國民黨沒為擋而擋 沈伯洋示警：對國防致命打擊

記者楊士誼／台北報導

藍白23日在程序委員會上擋下國防特別預算。表決過程中，國民黨立委林沛祥表決時竟怒瞪綠委，羅智強更喊出「卡國防預算的就是賴清德，崩潰吧！謝謝大家」。民進黨立委沈伯洋今（24）日痛批，國民黨就是在表演，若預算無法通過恐造成空窗期，對國防產生致命打擊；國民黨立委牛煦庭反嗆，民進黨在程序委員會也有各種過激行為，國民黨要求總統國情報告、預算納入軍警消相關福利，並非為擋而擋。

牛煦庭表示，民進黨在程序委員會也有各種過激、叫囂的行為，不該忽略不計。朝野攻防難免大家平常心看待，但國防特別預算前提是總統接受國情報告，總預算若要付委當然要納入軍人加薪、警消退休金，藍營立場非常清楚，並非為擋而擋，更沒有其他因素在背後影響。

沈伯洋則表示，國民黨就是在表演，而羅智強的言論也非常法盲，羅不斷強調要總統國情報告，但總統願意來報告，問題出在藍白要求的是被大法官宣告違憲的國情報告，此舉無視憲法法庭的判決，這沒辦法接受；而國防預算審不審跟國情報告有何關係？卓榮泰要報告也不給人家報告、覆議要報告也不給他報告，如果真的在意國防預算就該付委，外交國防委員會一直在等預算近委員會討論。

沈伯洋說，國民黨也有很多國防外交專業的立委，為何不肯討論？藍白現在是國會多數，如果進委員會討論有意見，可以刪除預算，為何不願意在委員會討論？這就是政治動作。他也表示，昨天在抗議時，林沛祥走到前面手叉腰瞪著綠營立委，示威太認真甚至忘記舉手，「我就嗆他不要只會圍事不會表決」，林沛祥相當生氣、不發一語，前面有麥克風，拜託講出「擋下國防預算的意義」是什麼。「你盡量講我們盡量聽，一句話都講不出來，除了羅智強在那邊詭辯」 ，國防預算對台灣是重中之重，一但軍火廠商移往其他國家，等到預算終於通過時就會出現一、兩年的空窗期，這段空窗期會對國防產生致命打擊。

