藍白擋1.25兆國防特別預算 傅崐萁要求賴清德先赴立院國情報告、一問一答

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，賴清德競選總統時曾承諾願到立院國情報告並接受詢答，希望賴清德能一本初衷，到立院接受「一問一答」。（圖／袁維駿攝）

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，國民黨、民眾黨立院黨團均表態將於今（2日）中午的程序委員會暫緩列案。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，賴清德競選總統時曾承諾願到立院國情報告並接受詢答，希望賴清德能一本初衷，到立院接受「一問一答」，解決人民所有疑問後，才能讓人民血汗錢給政府支用。

傅崐萁今說，針對保家衛國的國防軍購，國民黨團予以支持，但對於賴清德稱中共會在2027年完成武統台灣，試問哪年國防部申辦一整年的國防預算當中，曾提及2027年中共有能力完成武統台灣的任務？在完全沒有任何資訊的情況之下，賴清德沒有以中華民國總統之尊好好向國人清楚說明、向國會誠實報告，竟是採用國際投書的方式。

廣告 廣告

傅崐萁批，今天在台灣擁有最大權力的人就是賴清德，既然要增加台灣需要的相關準備，為什麼不到國會講清楚？為什麼不讓人民理解？且要買什麼武器，國人完全不知道，今天就要塞進立法院的程序委員會，貿然在全國人民完全不知道的情況下要求空白授權。

傅崐萁說，民進黨執政9年，已經支付9千億台幣，但武器都沒拿到，再加上已通過2834億的8艘潛艦建造費用，一艘建造的費用是日本的4倍以上，且設備遠不及日本的潛艦，中間到底多少人謀不臧？有多少回扣？到底何時才能真正捍衛台海安全？

傅崐萁說，當錢已經付掉，武器卻遙遙無期，配合賴清德所說2027年中共就會完成武統台灣，希望賴清德到國會跟全國國人講清楚。因為這些都是人民的血汗錢，必須看緊人民荷包，且更希望政府能維繫兩岸和平，而不是成為下一個烏克蘭，讓台灣人民用血肉長城，抵抗賴清德把大家推上戰場的浩劫。

傅崐萁重申，國民黨支持國防，但不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭，要台灣人民接受最沉重的代價。且賴清德競選總統時，承諾願到國會做國情報告並接受立委的詢答，但不曉得該承諾能否落實，還是真正的「萊爾校長」？希望賴清德一本初衷，到立法院有問有答、一問一答，「我們會以最高的禮遇迎接賴總統立法院國情諮詢並備詢」。

傅崐萁強調，賴清德不是到立法院發布新聞稿就可以掉頭就走，那在總統府開記者會即可，不需要到立法院。身為第一個到立法院國情報告的元首，請帶著誠意來解惑，讓全國人民能清楚，到底為何要向國人拿這麼多錢？迫切的理由是什麼？要為人民解決所有的疑問，說明迫切的危機，都清楚了以後，才能夠讓人民的血汗錢能夠給政府支用。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德提1.25國防特別預算 國安局：國際肯定盼台展現防衛決心

藍強硬要求賴清德就國防特別預算備詢 朱立倫緩頰：若願至立院說明立委應尊重

徐國勇喻國防特別預算「不能上完廁所才買衛生紙」 藍委嗆荒謬：是民進黨把兩岸關係弄緊張