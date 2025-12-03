藍白擋1.25兆國防預算 林飛帆喊「大危機」：台美花很多力氣溝通

國安會副秘書長林飛帆。 林朝億/攝 （資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前拋出8年1.25兆國防特別預算，但遭到在野黨在立法院程序委員會封殺。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日表示，這是非常大的危機，對台灣國家安全是很大傷害。他說，政府會持續跟在野黨團溝通，美方也花很多力氣溝通。

林飛帆今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，並說，持續跟在野黨溝通是必要的，也不只政府努力，很多關心台灣安全的友盟國家也在努力，包括美國兩位前國防部副助卿都公開表達對台灣國防預算的支持。他說，美國跨黨派希望台灣強化安全準備愈快愈好、不要拖。

廣告 廣告

林飛帆指出，國際上都在強化自己的能力，政府會持續跟在野黨團溝通，美方也花很多力氣溝通，最根本的方式還是要讓民眾知道國防預算的重要性。至於最後表決還是會輸，他則說，國會法律程序有一定過程要走，當然不容易，但民意的壓力是唯一能解決問題的關鍵。

林飛帆在會後受訪直言，「這是非常大的危機」，對台灣國家安全是很大傷害，政府提出的特別預算，是針對敵情威脅很明確必要的投資。他說，總統日前記者會說得很清楚，有兩大重點，一是建構民主防衛體系，二是針對國防強化投資，其中包括「台灣之盾（T-Dome」、引進AI提升不對稱戰力，以及國防產業升級。

至於中國在渤海實彈射擊，在野黨批評特別預算是挑釁中國？林飛帆則說，中國從來沒有放棄對台灣的軍事挑釁，也不只針對台灣，現在也正挑釁台灣。他說，台灣沒有飛任何一架飛機挑戰對方的空域，也沒有任何一顆飛彈挑戰對方空域，現在是中國大幅度利用無人機飛到日本、台灣的空域，對台日挑釁，甚至中國船隻跑到南海對菲律賓海巡船對撞。

林飛帆說，中國在挑戰所有區域周邊國家，這應該是基本常識，不該將政府所有準備當成挑釁。他強調，中國所有準備都是為了軍事擴張跟武統台灣所做的準備，台灣所做的準備是為了維護現狀做準備，這是根本上的差異。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為

轟黃國昌對政治傷害類比水門案！林飛帆認：太陽花為黃辯護是嚴重判斷錯誤