藍白擋1.25兆國防預算 總統：沒有檢討反而變本加厲

藍白在立法院合作，推出各項修法，朝野陷入僵局；昨(12)日也聯手擋下1.25兆元國防特別預算。總統賴清德說出重話，昨(12)日他受訪，痛批「國會當家」的藍白，主導通過各種法案，即使憲法法庭判決立法院職權行使法違憲，「藍白依舊沒有檢討改進，反而變本加厲」，嚴重影響國家安全。而在總統說出這番話之後，和民進黨立委們的便當會也在民進黨中央黨部舉行，其中，針對藍白聯手之下，立法院再修財劃法，並否決行政院提的覆議，行政院是否「不副署」、或「副署後不執行」，受到關注。會後立委吳思瑤出面轉述，表示黨團有共識「不副署」、或「副署後不執行」都合憲，支持行政部門最終決定。

總統賴清德說：「很可惜，藍白當家的立法院反其道而行，在去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。」

出席在南科的行程，總統賴清德接受媒體訪問，對於藍白在立法院的動作說出重話，總統賴清德說：「現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。」

特別提及1.25兆元國防特別預算。總統表示，在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨團，討論如何因應。而當天中午，總統說的這場會議，就在民進黨中央黨部舉行，歷經大約一個半小時。特別是針對藍白聯手之下，立法院再修財劃法，並否決行政院提的覆議，這回行政院是否不副署或副署後不執行，受到關注。

立委(民)吳思瑤：「必須透過「合憲」途徑因應，不管是選擇「不副署」，或是「副署後不執行」，行政部門不能違法執行，黨團都全力支持其最終定奪。」新版財劃法僵局未解，總統和立法院民進黨團的便當會定調力挺行政院決定，台中市長盧秀燕喊話是法律就該依法執行。

台中市長盧秀燕說：「國家的政府官員還是要依法行政，我們是民主法治國家，政府的公務人員要以身作則，所以只要是法律的話必須依法執行，給國民做示範。」執政黨這邊，賴總統強硬表態，民進黨團定下戰略，而在野黨也有動作。立法院國民黨團和民眾黨團，同一天上午，分別正式提出決議文，邀請賴總統到立法院國情報告。

提案點名賴總統拋出的1.25兆國防特別預算，要求總統國情報告，「並接受委員諮詢」。這提案再引爆朝野戰火，立委(國)羅智強：「面對歷史天價1.25兆的軍費，特別預算特別條例，難道身為總統你不講誠信，你今天沒有兌現，你在選總統時候的諾言，針對重大的國政，到立法院來報告，並接受質詢的勇氣跟誠信嗎。」

立法院民眾黨團總召黃國昌：「因為總統有義務應要求來報告，這是賴清德2024大選，在政見發表會發表的承諾。」立委(民)沈伯洋：「我是覺得作為一個立法委員，第一件事情要識字，2024年，(立法院職權行使法)15條之1，就已經宣告，直接指定內容即問即答是違憲啊，國情報告提案，在經過朝野討論後，國民黨團民眾黨團的提案都逕付二讀，並交付朝野協商。」

在朝野僵局之下，總統闡明立場，行政團隊下一步如何應對，眾所矚目；在野黨也持續出招。

