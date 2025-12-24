藍白擋1.25兆軍購特別條例 侯友宜：審查預算要嚴格把關

新北市長侯友宜24日受訪指出，國防預算的編列這麼高的金額，立法院審查預算要嚴格把關。（高鈞麟攝）

行政院版《財劃法》、1.25兆軍購特別條例，被藍白以10比9表決再次暫緩列案，民進黨立委質疑國民黨立委翁曉玲等人前往大陸有政治目的，新北市長侯友宜24日受訪指出，國防預算的編列這麼高的金額，立法院審查預算要嚴格把關。

侯友宜表示，強化國防非常重要，但是該如何把關、讓錢能夠用到位，也是人民希望能夠了解。執政團隊有責任將國防預算如何編列、要用到哪裡，向立法院做詳細溝通，也該讓人民知道，相信經過良性的溝通，能讓自我防衛能力提升，這是人民所共同樂見的。

對於行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，藍白聯手提案彈劾賴清德總統、行政院長卓榮泰。侯友宜受訪指出，立法院自有職責，不論是審查預算或是立法，行政院須多與立法院溝通。

侯友宜表示，民眾所希望的是國政能推動順利外，也能夠感受人民對每一個民生議題的期待，所以行政院及立法院應好好的面對面溝通，盡快解決問題。

