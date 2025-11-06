藍白擬修法停砍公教退休金 行政院：退撫基金將承受雙重負擔
藍白力主停砍公教年金，行政院人事總處今(11/6)日表示，現行公教退休金調整有既定機制，若改為隨現職待遇、消費者物價指數（CPI）調整，會使基金承受雙重負擔，甚至會出現退休金調得比現職多的現象，相當不公平，這項提案不應該讓他成立。
行政院今日召開院會，院會後記者會有媒體問及立院審議公教年議題，行政院發言人李慧芝指出，政府2018年展開年改以來，政府持續挹注退撫基金，已達2590億元，讓公教退撫基金可分別延續到2049、2045年，若現在就停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在2042年和2040年用完。人事總處也說明過，月退休金隨現職待遇調整並不合理，代表退休金可能會高於現職薪水，也會造成財務負擔。
人事行政總處給予福利處長陳素枝補充說，此次修法除了調降所得替代率外，也將月退休金恢復隨現職人員待遇調整、隨消費者物價指數調整。但現行《退撫法》已有調整機制，若消費者物價指數成長率（CPI）累積達到正負5%時就能啟動調整，另外也會每4年定期檢討。如果要恢復月退休金可以隨現職待遇調整，就會造成雙重調整機制，也間接會對基金造成雙重負擔，加重基金的財務缺口。
有關直接依照消費者物價指數來調整月退休金，陳素枝認為，現職人員、退休人員的給予應有不同的制度設計，現職人員待遇是對現職工作者的表現、付出所給予的報償，所以現職人員待遇調整除了考慮消費者物價指數外，也要考量政府財務負擔、民間薪資水準以及工作辛勞成果展現，種種因素下不見得現職公務人員會每年調整。
陳素枝說，以2024年為例，公教現職人員調薪4％，而當年CPI成長率為5.51％，按照當前提案，退休金就要調5.51％，但現職人員只調了4%，這對現職人員來講相當不公平，這提案不應該成立。她認為，如果取消退休人員的停止調降替代率，恢復隨現職待遇調整的話，跟現職人員的所得會越來越接近，那也會造成現職人員提早離退的一個誘因。
