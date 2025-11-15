藍白擬修法刪公視董事延任條款 文化部：絕無刻意拖延

（中央社記者郭建伸、邱祖胤台北15日電）本屆公視董事會任期屆滿，藍白質疑政院刻意延宕提名，擬提修法刪除公視董事延任條款。文化部表示，已依法於現任董監事任期屆滿前6個月啟動各項作業，但由於過去選任困難經驗，造成許多專業人士拒絕候選，文化部至今仍持續努力邀專業人士同意候選，完成最終候選名單，絕無刻意拖延。

文化部說明，懇切期盼獲社會各界及審查委員更多支持及理解，共同促成新一屆公視董事會加速組成。

現行公視法明定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。不過本屆公視董事會5月31日任期屆滿，至今提名名單仍懸缺。

民眾黨團近日提出公視法修正草案，提案說明指出，依公共電視法規定，公視基金會董事任期屆滿6個月前，應由行政院、文化部進行提名作業，惟公視董事提名作業竟遭行政院與文化部刻意延宕，蓄意鑽公視法董事法定任期屆滿可自動延任至新聘的漏洞巧門，使公視董事可萬年延任。

民眾黨團表示，監察院曾調查公視董監延任案，並糾正行政院與文化部長期坐視公視多屆董監事延任，未積極辦理補提名作業，敦促研議修正公共電視法，避免行政院公然違法、怠惰失職，傷害公共電視董事會治理，扼殺公共媒體專業及超然獨立性。

民眾黨團提到，有鑑於公視董事「萬年延任條款」嚴重影響公視治理運作，為維護公視專業公正性，刪除公視法現行條文裡董事延任規定，盼盡速讓公廣集團治理回歸正軌。提案也增訂施行日期，明定條文經修正通過後，自民國114年5月20日施行。

民眾黨團所提的公視法修正草案，已列入14日立法院會報告事項。院會進行時，民眾黨團提議逕付二讀，由於無人表達異議，擔任主席的立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，並由民眾黨團召集協商。

此外，國民黨團書記長羅智強日前也透過臉書表示，公視法延任條款的本意是擔心提名新董事後審查延宕，造成董事會癱瘓，才讓原董事延任，現在卻變成了文化部擺爛不提名的最大靠山。

羅智強指出，既然文化部辜負公視法延任美意，裝死擺爛耍無賴，那延任的規定也就沒意義，他已經提出修法，若公視董監事因文化部沒有提出名單而無法在滿聘前成立，則公視董監事不得延任。

民進黨團書記長陳培瑜受訪表示，公視董事名單難產的其中原因是專業人才不願意因為選任被羞辱，儘管公視董事是交由審查委員審查，但現在的政治氛圍確實影響提名；她也希望文化部盡早提出名單，若行政單位有提名困難，可以對外喊話，並盼藍白不要有過多政治操作，尊重專業人才。

陳培瑜強調，公視董事會主責公廣集團未來發展，包括對內治理公媒以及對外問責，舉凡決定公視的營運方針、核定年度工作計畫、審核公視基金會年度預算及決算，決定節目方針及發展方向，一旦公視沒有董事會影響甚巨，呼籲在野修法前能冷靜以對。 依據公共電視法規定，公視董事會由董事11人至15人、監察人3至5人組成，董事、監察人候選人經提交由各黨派依比例推舉的審查委員會，經全體委員2/3以上同意後聘任。（編輯：張若瑤）1141115