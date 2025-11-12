藍白擬停砍年金，10年多撥補3600億全民買單！公教年改未竟，半途而廢將讓退撫基金提前破產
國民黨、民眾黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拼年底前完成三讀。
公教年改絕不能開倒車，於此同時政府也應加速啟動空轉七年的勞保改革，才能消弭各職業間的對立。
「未來，年金破產將成為歷史名詞。」2018年6月，立法院完成所有軍公教年金改革修法的隔天，時任總統蔡英文發表談話，預告「每一個年輕的軍公教人員都確定領得到退休金的台灣，從現在已經展開了。」
這場具歷史意義的重大改革工程，上路短短7年多，許多逐年調整的方案尚未完全到位，如今卻在國會多數的在野黨主導下，面臨提前中斷危機。
▲年改7年後，公教團體與國民黨聯手反撲，推動「反年改」相關修法，停止降低退休所得替代率，此舉必然對退撫基金財務造成衝擊。（圖／udn.com）
恐讓退撫基金提早4年用罄
今年初，藍、白陣營在立院吹起「反年改」號角，先以調高警消退休所得替代率為序曲；11月初，再著手進行《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法，主要訴求「停砍公教年金」、「退休金調整機制變動」兩大面向。
目前草案已經通過委員會初審，將進入朝野協商階段，在藍白陣營高度共識下，預計12月完成三讀；國民黨立法院黨團總召傅崐萁更預告，下一步，將針對軍人年改方案檢討。
在野陣營正逐步按照計畫，對蔡政府2018年推動的年金改革，進行全面反撲。
檢視提案內容，影響最大的莫過於「停止降低公教退休所得替代率」，此舉恐讓退撫基金提早3到4年用罄。
當年蔡政府的年改方案，是分十年逐年調降公教人員的所得替代率上限，共調降15％。以年資35年的公教人員為例，每月退休金計算公式為「本俸兩倍乘以75％」，自2018年起，每年調降1.5％，直到2029年降至60％為止。
本俸兩倍：公務人員薪資由「本俸」加「加給」組成，多數公務人員退休時的本俸會多於加給，因此實質所得替代率會高於名目數字。
若照藍白陣營訴求通過修法，所得替代率調降將提前畫上休止符，停留在2024年的67.5％，或是2025年的66％。
對照實際數額，銓敘部統計，2025年公教人員平均月退休所得超過5萬元，未來修法後，這筆數額不但不再調降，還會隨消費者物價指數（CPI）上升。
銓敘部部長施能傑估算，若從2024年1月1日起停止調降退休所得，未來10年，政府得再多撥補3600億元，由全體納稅人買單。
事實上，年金改革是條漫漫長路，蔡政府2018年推動年改後，雖然讓退撫基金破產年限推遲，但未真正達到年金「永續」的目標，未來仍得持續改革。
據今年4月出爐的《退撫基金第九次精算報告》，2018年年改後，公務人員退撫基金及教育人員退撫基金，仍然會分別在2033年、2032年出現收支不足，並於2045年、2042年用罄。
少子女化嚴峻可能更早破產
由此可見，基金破產隱憂仍在眼前，此時未設法拓增財源，反倒要停砍年金，無疑是開倒車，讓財務缺口加速擴大。依照施能傑估算，若自2024年起停止調降，由於給付數額增多，公教人員退撫基金將分別提前至2041年、2039年用罄。
儘管在部分藍委眼中，再修法對整體財政衝擊不大，「只是提早四年破產」；但許多專家學者紛紛示警，質疑這波反年改的合理性。
政治大學法學院副教授林佳和在2018年修法後，退休金也遭砍，但比起個人領多領少，他更關心年金的永續性和公平性。「不會有人嫌退休金太多，但這不是對未來世代、對歷史負責的態度，這是整體社會責任問題。」他語重心長說。
研究年金制度長達20多年的屏東科技大學社會學系教授林宏陽則點出，精算報告是對未來數十年基金概況的評估，但台灣少子女化嚴峻，經濟不確定，難保破產年限不會比預期更早發生。
除了停砍年金，這次修法聚焦的另一個重點，是更動公教退休金的調整機制。
依現行機制，公教月退休金本來就會隨物價指數變動，當CPI成長率累積達正、負五％時進行調整，每四年也會定期檢討。然而，在野黨版本擬改為隨現職人員加薪調整，或當CPI達到2％、3％即調整，恐衍生諸多後遺症。
銓敘部示警，若公教退休金掛鉤現職人員待遇和CPI累進成長率一併調整，將對基金財務造成雙重負擔，甚至可能導致退休所得調到比現職人員薪水更高，會增加現職離退誘因，不利政府人力運用。
回頭看，在野黨提出的修法理由之一，是7年前的公教年改「砍太狠」；然而放眼國際，各國近年趨勢都是持續降低，少見反過來加碼退休福利。
根據經濟合作暨發展組織（OECD）2023年統計，OECD國家平均退休毛所得替代率為42.3％，鄰近的日本、韓國分別為32.4％、31.2％，以福利國家著稱的瑞典替代率也僅49％。對照台灣，以年資30年的公教人員為例，即使按現行規畫，讓所得替代率於2029年降到52.5％，仍優於先進國家給付水準。
林宏陽指出，歐陸各國總生育率高於台灣，近年為因應高齡少子化社會，仍不斷下修所得替代率，如瑞典未來目標是砍到40％，而國際勞動組織的標準為45％；甚至部分國家將退休年齡後延至67歲至70歲，全方面為未來做打算。
然而，在野黨卻背道而馳，不但增加退撫基金支出，對於如何維持基金收支平衡，也僅喊出以政府預算撥補作為解方。
但撥補真的能解決問題嗎？答案，當然是否定的。
根據今年4月最新退撫基金精算報告，若要維持50年不破產，政府每年要撥補公、教退撫基金共818億元。以2025年中央政府總預算來看，社福支出約為8千億元，若每年撥補金額相當於全國社福預算的1成，勢必排擠其他必要支出。更別說這份精算報告是以現況試算，若藍白版本修法通過，未來撥補數額又會攀升。就像蔡英文11月7日臉書發文所言，「只靠政府預算，救不了大家的退休金。」
勞保遲不改革成修法導火線
但平心而論，這波反年改修法的導火線之一，是蔡政府允諾完成軍公教年改後，持續推動勞保改革，卻空轉7年，至今僅以公務預算挹注基金；勞動部更曾喊出「撥補就是改革」，讓軍公教人員產生相對剝奪感，不滿改革大刀只砍向特定族群。如今，勞保年金潛藏負債已破13.5兆元，財務黑洞快速擴大，預計6年後破產，攸關上千萬勞工退休保障，更具改革急迫性。
既然民進黨面對藍白推動公教「反年改」修法，高分貝喊出「只靠撥補，不能解決問題」；那麼也應以相同標準，正視勞保財務的困境，持續蒙著眼睛逃避改革，只會讓公平性問題一再被凸顯，無助消弭各職業別間的衝突對立。
林佳和指出，現階段撥補勞保是不得已的手段，「但不可能永遠」，更何況撥補額度只會愈來愈大，「勞保不可能躲過被改革的命運」。
林宏陽也認同，不論軍公教、勞工的年金，改革都必須持續，「勞保改革早該啟動，這是執政黨該負的政治責任。」
公教年金未竟的改革之路，絕不該貿然喊停；與此同時，政府也要正視並盡速啟動勞保改革，才能真正兼顧職業間、世代間的正義。
