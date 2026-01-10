藍白擬優先審議急迫性新興預算 賴總統：為德不卒

藍白擬先審新興預算，賴總統：為德不卒。

中央政府總預算持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，優先審議具有急迫性的新興預算項目，賴清德總統今天出席「2026 AI人才年會」時表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是「為德不卒」。

賴總統指出國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但國家總預算環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，沒有經濟建設預算，就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。

賴總統希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，才是正確之道。