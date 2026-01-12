藍白擬優先放行部分預算 鍾佳濱批別當土皇帝：朕不給的你不能搶？

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

行政院去（2025）年8月29日將今年度中央政府總預算案函送立法院，但迄今依舊尚未付委審議，外傳國民黨團有意依據《預算法》第54條等相關規定，優先放行TPASS、治水預算、生育補助等項目，並與民眾黨團溝通中。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）日批評，藍白不是土皇帝，總預算不是自助餐，難不成是要人民敲碗，土皇帝才賞賜，這是什麼意思？這兩天包含諸多政府部門、民間團體，都紛紛對於在野黨的說法深表不以為然，並提出批評。





今早9時50分，民進黨團召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會，包含鍾佳濱與書記長陳培瑜出席。鍾佳濱指出，上週傳出國民黨打算就本年度的中央政府總預算，分別依他們所認定的項目，依《預算法》第54條，由立院通過後來進行審查。

鍾佳濱說，藍白不是土皇帝，總預算不是自助餐，很清楚看到，歷年來立法院審議中央政府總預算，依照的就是憲法所規定的職權，由行政院提出、立法院審議，而且立院不得為增加支出之決議，不管是憲法的規定、還是《預算法》的要求，都清清楚楚、明明白白；而且根據立院審議法案（的慣例），預算案都是全案進行交付審查。

鍾佳濱提到，結果目前以國民黨團上週提出來的，居然把總預算項目當作自助餐，要的就拿，態度就是個土皇帝，但總預算是人民的稅金與權益，在野黨似乎把總預算當作是自己的私房錢，因此套句戲劇、流行歌的話，「朕不給的你不能搶」，急迫性的、民生需要、地方補助部分，在野黨認為符合上述三項目的才要進行審查。

鍾佳濱試問，「難道總預算是藍白的私房錢嗎？條件是由藍白來認定嗎？請問中央政府總預算，哪一個不是今年度人民權益的急迫性、民生需要跟地方補助？人民的權益不管是TPASS、治水預算、生育補助，都不是你們心目中認定要飯的碗？要人民敲碗，土皇帝才賞賜，這是什麼意思？」；他也強調，接下來這兩天諸多包括政府部門、民間團體，都紛紛對於在野黨這樣的說法深表不以為然、並提出批評。

陳培瑜認為，據說藍白現在希望可以通過TPASS、治水預算，但總預算不是自助餐，不是想吃肉就買肉，想吃菜就買菜，不管其他整體總預算的問題，就好像一台車子壞掉，不能只修輪胎，其他壞掉的都不看，其他要修的不給錢，又或是一個家庭只肯付房租、房貸，但孩子的學費不付，老人家看病、吃飯的錢也不付，總預算不是想付什麼、想買什麼就做什麼。





