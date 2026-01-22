藍白擬先動支718億新興預算 行政院：須經完整審查才能動用

行政院發言人李慧芝表示，每筆預算都須經完整審查程序才能動用。(翻攝自行政院YouTube)

藍白提出包含TPASS在內的「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，並逕付二讀交付協商，外界關注新台幣718億元的預算，公部門是否會先行動支。對此，行政院發言人李慧芝說明，還是須經完整審查程序，明確使用範圍與金額、實質審查每一筆預算才能動用，期盼總預算案盡快付委審查。

藍白日前在立法院會提出「115年中央政府總預算新興計畫動支案」，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，並逕付二讀交付協商。

針對藍白所提新興計畫牽涉新台幣718億元，公部門是否先行動支，行政院發言人李慧芝今（22日）解釋，預算須經完整審查程序，明確使用範圍與金額才能動用，未來在總預算案正式審議過程中，相關預算也有可能被刪除，因此行政院希望每一筆預算都被實質審查，才能實質動用。

李慧芝強調，不只718億重要，剩下的2.9兆也很重要，每一筆錢都會用來照顧國人、建設地方，例如花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等都在總預算案當中，政府希望能執行每一筆預算，期盼總預算案盡早實質審議。

另外，對於行政院長卓榮泰表態願與立法院辯論總預算案一事，李慧芝指出，總預算案未被審議已經147天，國會就是最大的政策辯論平台，且在立法院辯論預算不會只有3場，只要明（23日）付委，最快下周就能在國會就總預算案展開辯論。





