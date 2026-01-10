藍白擬先審部分新興預算解套 賴清德批：為德不卒

115年度中央政府總預算至今仍未完成審查，近日傳出國民黨立法院黨團有意讓部分新興及具急迫性的民生計畫先行付委審查，包括TPASS通勤月票、生育給付及治水等相關預算。總統賴清德今（10）日表示，若僅讓少數新增預算過關，無助於整體施政，形同「為德不卒」。

賴清德指出，今年度總預算中包含不少攸關地方政府與民生發展的新興計畫，中央政府預算本質上環環相扣，無法以「點菜式」方式選擇性審查。他強調，若僅放行部分民生預算，卻延宕整體總預算審查，將影響國家整體運作，「沒有國防預算，沒有國家安全，就沒有辦法推動經濟發展」。

賴清德強調，正確的做法應是讓整體中央政府總預算全面交付審查，並儘速完成通過，他表示，「國民黨如果能夠意識到，中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事」。

為國防預算？ AIT處長谷立言會見韓國瑜.江啟臣

國防預算僵局延燒，也引發美方關切，由於相關預算涉及台灣防衛能力與區域安全，美國在台協會（AIT）處長谷立言近期頻繁走訪台灣政治圈，陸續會見朝野政黨人士，了解國會運作情況與政策走向。

谷立言日前也在臉書公開與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣會面照片，雙方就美台如何在安全、經濟發展及人民交流等面向深化合作進行討論，釋出持續強化雙邊關係的訊號。

藍白再封殺國防預算 總統盼「AIT努力沒白費」

國防預算七度遭到藍白聯手封殺，外界解讀，美方此時動作頻頻，不排除是在對台灣國會釋放壓力，關切預算卡關恐影響區域安全穩定。

賴清德表示，「我非常期待谷立言處長的努力沒有白費」，也希望國民黨能體認國防預算的重要性。他強調，國防預算不僅是台灣自身的安全問題，更攸關台海和平穩定，是世界安全與繁榮不可或缺的要素，在野黨應正視自身責任。

台北／蕭秉儀、黃偉財 責任編輯／蔡尚晉

