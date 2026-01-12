藍白擬先審TPASS等預算 民進黨團批「別當土皇帝」：總預算不是自助餐

記者盧素梅／台北報導

民進黨立法院黨團今（12）日召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會。（圖／翻攝畫面）

總預算持續卡關未能付委審查，導致包括TPASS、生育補助等部份新興預算無法動支，對此，國民黨有意讓TPASS等部份預算先行審查。對此，民進黨立法院當團今（12）日召開記者會批評，藍白扭曲《預算法》第54條精神，將總預算當自助餐，挑著審、挑著放行，形同把人民的稅金當作政黨私房錢，嚴重踐踏憲政程序，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌如土皇帝。

國民黨團9日原擬提案放行部分地方政府具急迫性的新興項目預算付委審查，包含TPASS、生育補助等。不過黨團內部有人認為此舉是對行政院示軟，最終暫緩未提。賴清德10日受訪指出，國民黨僅付委部分預算審查，是為德不卒，應完整審查總預算與國防特別預算。

民進黨團12日在黨團記者室召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，依《憲法》及《預算法》規定，總預算由行政院提出，立法院負責審議，且不得為增加支出之決議，歷年程序一向清楚明確，預算案也都是「整案交付、逐項審查」。但國民黨上周卻把總預算當作自助餐，只挑選自己認定符合急迫性、民生需要、地方補助的項目審查，其他一概不審，形同自封太上皇。

鍾佳濱質疑，總預算是人民的血汗錢，不是政黨私房錢，你們認定哪些項目急迫，人民就只能照單全收嗎？不論是TPASS通勤月票、治水、生育補助、長照、教育等，哪一項不是人民當年度的急迫民生需求？藍白立委卻要人民敲碗才肯放行，這就是把自己當成土皇帝。

陳培瑜指出，今天藍白首長要坐下來討論TPASS，新興計畫影響基隆4億、台北、新北、桃園都上10億，今天藍白首長願意坐下來討論治水，是因為被人民嚇到了，北北基桃就已經超過50億新興建設預算，就看接下來所有新興計畫，四個縣市首長打算怎麼辦，要放任區域立委繼續不審總預算、繼續作亂嗎？

