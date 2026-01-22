藍白擬先放行718億元新興計畫 鍾佳濱喊3兆總預算全數交付審查

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱呼籲，應將3兆總預算全數交付審查。（圖／CTWANT攝影組）

立法院今（22）日針對115年度中央政府總預算新興計畫動支案，於院會表決逕付二讀後，隨即展開朝野黨團協商，最終結果全案保留，送院會處理。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱指出，藍白黨團主張僅先行動支38項、共718億元的新興計畫，形同只放行總預算約2%，其餘高達98%的預算仍未交付審查，將導致政府沒有法定預算可執行，嚴重影響民生與公共建設。

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院實質審議階段，國民黨與民眾黨立院黨團日前於院會提出115年度總預算中38項新興計畫先行動支案，內容包含少子化生育補助、TPASS 等，總額約新台幣718億元。儘管民進黨團反對，該案仍在藍白人數優勢下表決通過，逕付二讀，並進入朝野協商程序。協商過程中，民進黨團代表在發言後便離席，再加上多數列席部會代表均表達，盼立院審查總預算，會議主席、國民黨團書記長羅智強宣布全案保留，送院會處理。

鍾佳濱強調，民進黨團立場非常清楚，不能只「施捨」2%的預算，人民要的是剩下的98%。他質疑，在野黨只挑出38項、718億元的新興計畫，卻凍結其餘3兆0350億元預算，形同讓98%的政府施政全面停擺，無法理解為何718億元被認為攸關民生，其餘預算卻被視為不迫切。

他進一步分析，今年度總預算中，其中1017億元為新興計畫，但另有高達1975億元屬於延續計畫的擴增，包括1805億元的延續性建設經費及攸關防災的二備金。他直言，若總預算未交付審查，這些預算同樣無法執行，例如交通部248億元的相關經費，包含花東、桃園等地的軌道建設，不論是高架或地下化工程都將被迫停擺。

