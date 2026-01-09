藍白擬共提部分新興預算先付委 黃國昌：下週會討論「將不只TPASS」

台灣民眾黨記者會，黃國昌。廖瑞祥攝



今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票、生育補助等都有可能斷炊，國民黨團打算讓部分項目先行付委審查，民眾黨團總召黃國昌今（1/9）天表示，民眾黨提案早就準備好，而且項目不只有TPASS，下週會跟國民黨團幹部負責任地詳閱所有的計畫書後，再坐下來討論。

民眾黨前主席柯文哲今天下午前往立法院拜會院長韓國瑜，遊說支持《人工生殖法》修法納入代理孕母解禁，並在會後召開記者會。對於藍營規劃讓總預算部分項目先行付委審查，黃國昌說，「菩薩畏因，眾生畏果」，總統賴清德最清楚總預算在立法院卡關的原因，「為什麼不依法編列預算？軍人有對不起他嗎？警察有對不起他嗎？消防員有對不起他嗎？搞到必須幫退休警察跟消防員出來打團體訴訟。」

黃國昌說，當執政黨擺爛的時候，在野黨要撐起這個國家，「這句話不是說說，是現在進行式」，針對特定新興計畫，有必要依照《預算法》規定可以特別抽出來，民眾黨其實一直跟國民黨團在溝通、協調。

黃國昌拿起手上的文件表示，「提案早就準備好了，而且不是只有TPASS。」他說，基於國民黨與民眾黨互信、尊重，下週會跟國民黨團幹部在詳閱所有的計畫書後，針對挑出來的計畫坐下來討論。

