藍白擬共提部分民生預算先付委 賴清德批「為德不卒」：沒有國防就無法兼顧民生

今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票、生育補助等都有可能斷炊，國民黨團、民眾黨團打算讓部分項目先行付委審查。對此，總統賴清德今（1/10）天表示，只讓少數的新興預算通過，這是為德不卒，因為總預算是環環相扣，沒有國防預算和國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，連帶影響人民生活。

賴清德今天出席「AI人才年會」前受訪，對於藍白規劃共提部分民生預算先付委，他表示，國民黨如果能夠意識到總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只讓少數的新興預算通過，這是為德不卒。

賴清德認為，總預算是環環相扣，沒有國防預算和國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生；如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，連帶影響人民生活。

賴清德接著向在野喊話，既然要審查預算，就應該更完整、透徹地讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，「這個才是正確之道。」

至於1.25兆國防特別預算六度遭藍白擋下，AIT處長谷立言昨天隨即找立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安見面，賴清德回應，他要謝謝谷立言拜訪在野黨領袖，這足以證明台灣安全、台海和平穩定都是國際社會所重視的，「我非常期待，谷立言處長的努力沒有白費。」

賴清德說，希望在野能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，因此國防預算或是國防特別預算也都應該要儘速交付審查，讓國家更安全、台海更穩定、印太能夠更和平，回應人民期待的同時，也能回應國際社會的期待。

另一方面，近日傳出「國共論壇」將於農曆年前重啟，預計由國民黨副主席蕭旭岑率團赴中，被視為「鄭習會」會前會，賴清德表示，國民黨尚未證實這個行程，據說黨主席鄭麗文會對外說明，等她說明之後再來了解。

最後，對於網紅「館長」先前在直播中脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，被新北地檢署依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴，館長不滿並公開要求賴親自出庭。對此，賴清德回應，「被告才需要出席，謝謝。」

