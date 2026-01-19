藍白擬各自提國防條例 藍委籲總統國情報告 綠委質疑「非立法權限」

新台幣1.25兆元國防特別條例審查在立法院陷入僵局，立院外交國防委員會今日(19日)進行秘密會議。國民黨及民眾黨都有意在行政院版本外，自提版本。對此，國民黨立委羅智強表示，重大軍購案，呼籲賴總統應到立院國情報告；民進黨立委鍾佳濱強調，國防安全屬行政權範疇，呼籲在野黨勿自提版本。

行政院日前提出新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》遭藍白多次在程序委員會上封殺，遲遲無法付委審查。民眾黨立委黃國昌日前訪美返台後受訪表示，民眾黨團將自提版本，不會讓政院版付委；近日也傳出國民黨團有意在政院版本外，也自提版本。

國防部長顧立雄今日受訪時強調，國防部研擬相關條例皆是依據作戰需求，經過專業討論所作整體規劃，希望朝野政黨若有任何意見，在本條例中進行討論，若需修正，也應在此條例中討論，沒有自提版本的必要性。

國民黨立委羅智強表示，國防特別條例屬於重大軍購案，賴清德總統日前承諾，針對重大的國情要到立院做國情報告，呼籲賴總統兌現承諾，他說：『(原音)1. 25兆的特別軍購，基本上賴清德總統過去曾經承諾，針對重大的國情要到立法院做國情報告並被質詢，這麼重大的軍購，我覺得賴清德總統你應該要兌現諾言，這一點賴總統沒有做到。』

羅智強指出，到底國防特別條例怎麼制定、預算怎麼編列比較合理性，他表示「國民黨都會全盤考慮」，一旦有比較明確的做法會跟各界說明。

不過對於在野黨團都有意自提版本，民黨立委鍾佳濱表示，國防特別條例內容包含六個部分：第一是目的、第二是專案、第三是規模金額、第四是財源、第五是執行期程、第六是審計原則。鍾佳濱指出，這六點已清楚說明提出特別條例，是行政權針對特別預算內容，完整向立法院說明的作法。

鍾佳濱強調，提出特別條例是針對特別預算的內容，由行政權主導，而行政權要完整地向立法院說明，立法院職責是審議法律案、預算案、戒嚴案、大赦案等其他的重要事項，他呼籲藍白落實、恪遵憲法所賦予的權限，他說：『(原音)我們再次呼籲藍白，應該要落實恪遵憲法所賦予的權限，認真的來審議法律案跟預算案，而不是自己提出不屬於立法權，而是屬於行政權的國防安全的相關事宜。』

鍾佳濱強調，國防安全相關事宜屬行政權範疇，國家的國防屬於行政權負責，包含如何強化國防、如何進行採購或其他必要事項，以及預算籌編等，都是行政權的責任，呼籲在野黨不要自行提出不屬於立法權，而是屬於行政權的國防安全相關事宜。(編輯：沈鎮江)