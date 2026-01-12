藍白擬合推兒童「未來帳戶」 與衛福部現行制度有何不同？

藍白提出的台灣未來帳戶是什麼？

民眾黨與國民黨去年12月底共同宣布，擬設立全民適用的「台灣未來帳戶TFA（TAIWAN FUTURE ACCOUNT）」，由政府、家長與企業共同為孩子儲蓄，以因應台灣生育率全球墊底、少子化等「國安危機」。

根據草案，未來新生兒出生將即自動設立個人帳戶，並由政府存入5萬元，第2年起每年再撥補1萬元，直到孩童滿12歲為止；家長則可自行決定是否額外提撥款項存入該帳戶。這筆資金將等到孩童滿18歲成年後才能提領使用，且限定用於高等教育、職業訓練、創業或購屋首付款等生涯重大里程碑。

滿18歲時可領多少？

若以年均報酬率6%試算，在家長未額外提撥的情況下，孩童年滿18歲後約可領回33.9萬元；若家長每年提撥1萬元，則帳戶金額可累積至56.1萬元。

家長、企業存款能抵稅？

為增加家長額外提撥金額誘因，草案中也設置抵稅優惠，存入的金額可納入綜所稅免稅額，但不納入贈與稅額度，並規定每年每帳戶限存入最高10萬元。若企業雇主願幫員工子女存款，也可享有抵稅及ESG指標加分鼓勵，每年每帳戶則以5萬元為限。

政府如何運用這筆資金？

據草案規劃，台灣未來帳戶13年期程所需經費上限為4500億元，得以舉債方式支應。基金初始規模約1130億元，預計將投入國內共同基金或ETF等投資標的，禁止開槓桿或限定特定產業，且年度管理費率不得超過0.1%，同時將成立專責委員會監管。

綠委提出哪些方案？與藍白版本有何不同？

民進黨立委郭國文今日則針對先前規劃的「轉大人ETF」方案，提出「兒少投資帳戶條例」；綠委張雅琳則提出「兒少教育發展帳戶」，擬依據開戶者存入多少款項，由政府補貼利息3.5%，而非撥補現金。

與藍白版台灣未來帳戶不同的是，郭國文版本明定，政府與家長須為1歲至10歲孩童每月各存入1200元；孩子年滿12歲後即可提領，但會限制使用目的，直到18歲時結清帳戶；若為弱勢家庭，則由政府全額補助。

衛福部現行制度為何？

其實衛福部自2017年起即已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，不過主要針對低收入戶、中低收入戶，以及長期安置達2年以上的兒少。依現行規定，在適用該帳戶的孩童年滿18歲以前，家長每年最多可存入1萬5000元，政府會以1比1提撥相同金額，供孩子日後就學、就業或創業。

衛福部指出，該政策執行至去年11月為止，已經有3萬8892名符合資格的孩子完成開戶，開戶率約66%，累計存款超過32億餘元。

針對藍白「普惠式」發放的台灣未來帳戶草案，衛福部長石崇良表示，恐排擠弱勢照顧資源，籲審慎評估財政與資源配置影響。