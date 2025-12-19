藍白擬彈劾賴卓 律師揭「過三關」高難度副本：這點更有趣

立法院司法法制委員會18日處理民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇提出臨時提案，表決通過對賴清德總統、行政院長卓榮泰提出最嚴厲的譴責，並針對卓榮泰拒絕副署財劃法之失職行為，移請監察院彈劾。（圖／姚志平攝）

行政院長卓榮泰日前表態不副署立院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，引來朝野反彈，引發藍白不滿，除了揚言彈劾卓榮泰，更預計今（19）日召開記者會，宣布彈劾總統賴清德。對此，王至德律師直言，要彈劾總統難度非常高，彈劾行政院長「更是有趣」，預測「這場憲法大戰還沒結束」。

時常評論時事、臉書粉專《法老王 - 王至德律師》擁有逾3.7萬人追蹤的王至德律師，今天發文分析，要讓總統被彈劾下台，不是立委們在立法院吼一吼就可以的，這是一個需要「過三關」的高難度副本：

第一關「提議」：必須要全體立法委員的2分之1以上提議。

第二關「決議」：提議通過後，還要全體立法委員3分之2以上決議通過。

第三關「判決」：最重要的一關，立法院通過後，還要送去給「憲法法庭」的大法官們審理，要大法官判決成立，總統才會真的被解職。

王至德律師分析現狀，目前各黨立委人數為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席，基本上要提議是沒問題，但要通過決議卻是機會渺茫，因為就算藍白都不跑票，無黨籍也支持，也還要拉14個綠營立委倒戈才有可能，但以現在壁壘分明的狀態，恐怕是相當有難度的事。至於大法官的問題，因人數不足法定的開會人數，就算立法院送出彈劾案，到了憲法法庭也是「已讀不回」，直接卡死。

王至德律師進一步提到，要彈劾行政院院長就更有趣了，因為立法院在法制上，並沒有直接彈劾行政院院長的權力，所謂的「移請監察院」，概念類似「舉報、告發」，有點像是在路邊看到有人闖紅燈，就錄影去檢舉。他因此感到不解，為何不個人或以政黨去檢舉，還要特別在立法院通過決議案再「移請」監察院，「政治我不懂，不過這肯定跟法律沒有太大關係」。

