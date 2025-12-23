藍白擬彈劾賴清德要求赴立法院詢答 總統府：合法合憲都尊重

總統府發言人郭雅慧說，合法合憲都尊重。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團擬在立法院提案彈劾總統賴清德，並要求總統以被彈劾人身份到立法院接受詢答。對此，總統府發言人郭雅慧今（23）日表示，只要合法合憲，總統府都會給予尊重。她並呼籲在野黨立委，能夠順利將總預算送出立法院。

郭雅慧今晚受訪表示，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或是對於總統本來就有相關的制衡手段，這部分只要是合法合憲，它有完備的程序，總統府都會給予尊重。

郭雅慧說，她要特別再提醒，整個國政如果要順利地運作，五權分立包括行政、立法、司法各個機關都要如常的運作，這是非常重要的。她說，總統在國政上面努力，而總預算於8月送進立法院，今天是 12 月 23 日，距離年底31 日只剩下 7 天，但總預算還沒有機會進入委員會去進行討論。

郭雅慧提醒在野黨的委員們，總預算會影響的其實不單單是國家安全、國政運作，還有包括社會民生，以及地方的建設也都會受到影響。她說，懇請在野黨立委回到立法院，把總預算給順利地完成送出立法院。

郭雅慧進一步指出，總統已經有多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望是在合法合憲、程序完備的情況之下，能夠進行這些溝通跟說明。她說，總統府期盼朝野回到體制面上，在這個制度完備的情況之下，能夠讓台灣現在面臨內外挑戰，國家能夠穩定地向前。

郭雅慧表示，大家政黨不太一樣，不過國家只有一個，總預算能夠趕快地完成，這是在今天要再特別拜託在野黨的立委們多多地思考。

