藍白擬放行TPASS等新興預算 政院：其他計畫不重要？

台北市 / 綜合報導

中央政府總預算案持續卡關，朝野至今僵局未解，民眾黨團今(15)日召開記者會，預計將TPASS通勤月票、生育補助等共13項「新興計畫」抽出，先行付委審查，已經跟國民黨達成初步共識，但行政院發言人李慧芝表示，不是只有這13項很重要，其他國家發展的重要計畫，都包含在總預算中，難道其他計畫不重要嗎？

立院民進黨團總召柯建銘說：「這屆做完，我也是要離開立法院了，我還是在這裡要說一句話，Nori，生日快樂。」立法院民進黨團總召柯建銘，預告本屆任期是最後一舞，象徵已經完成施明德當年的託付，但聽在同事耳裡，似乎並非自願拉下簾幕。

立委(國)羅智強說：「今天柯總召有這種不如歸去的這種感嘆，但不管怎麼樣講，柯總召他的個人生涯規劃我相信大家都尊重。」立委(民)鍾佳濱說：「我們的規定不分區只能連續擔任兩任，就必須屆滿，那至於說未來的情況我們並沒有聽到總召有提過。」

尤其眼下總預算零進度，朝野僵局還沒融冰，值此之際民眾黨團給出彈性，將具有急迫性且攸關重大民生預算，預計先行抽出付委審查，立委(眾)張啓楷說：「2千多億的新興計畫，我們針對民生經濟還有國防安全部分，我們一項一項檢討。」

點名共13項新興計畫提案，包含TPASS通勤月票，提高各縣市生育給付補助，以及國家藥物韌性整備計畫，還有河川整治改善計畫等，民眾黨團透露在昨（14）日，已經跟國民黨團進行初步會商，並取得基本共識，而在15日做出最後確認，跟黨團幹部溝通完畢後，將會有一致行動。

民眾黨主席黃國昌說：「確認完了以後我們才有辦法決定，提出來的時間點是什麼，那目前就是這13項。」行政院發言人李慧芝說：「不是只有這13項很重要而已，如果立法院能夠依法行使職權的話，在委員會裡面打開這本總預算來依法審查，就會知道每一項計畫都非常重要。」在野陣營擬定「有條件放行」，但民進黨回擊不該迴避審查，總預算攻防持續膠著。

