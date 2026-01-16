藍白擬放行TPASS等預算 綠批：總預算不是自助餐

台北市 / 綜合報導

中央政府總預算案持續卡關，今(16)日立法院會，藍白黨團有共識要將38個項目，包含TPASS、生育補助等新興計畫抽出來付委審查，抽出來的案件一共38案、約718億元，但也讓民進黨立委相當不滿，認為總預算不是自助餐，不是想審什麼就審什麼。

洋洋灑灑列出38個項目，針對今年度中央政府總預算，藍白黨團有共識，讓部分新興計劃抽出付委，包含少子化生育補助TPASS，治水防洪校舍改建，參與國際賽事等預算，加速審查力求在本會期三讀通過。

立委(國)羅智強：「第一波會先提出38項的計劃的動支，也歡迎行政院趕快提出，行政院怠惰之後，請民進黨立法院黨團也不要怠惰。」

立委(民)吳思瑤：「要審就一包一起審，審預算不是吃自助餐，不能只挑自己想吃的，那麼挑嘴。」

總預算僵局朝野各執己見，同一時間藍委羅智強提案，修法國軍老舊眷村改建條例，放寬1996年前興建眷村納國家出資改建，16日院會將三讀闖關，但民團卻認為修法後，國庫要出資2千1百億幫榮民蓋房子，根本是圖利特定對象。

經民連智庫召集人賴中強：「立法院這樣違法幫特權者開後門，這慈仁八村，當初就是婦聯會，向各界籌款興建的。」

立委(國)羅智強：「這兩年我不斷告訴國防部，不修法就拿出解決辦法給我，他說最後告訴我，他拿不出解決辦法，除了修法以外。」本會期倒數計時，從總預算到其他法案三讀，朝野角力未完待續。

