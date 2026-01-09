藍白擬放行TPASS、每胎10萬預算 綠黨團轟「人民非乞丐」敲碗才給飯吃？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度總預算案持續卡關，外界擔憂TPASS通勤月票、各縣市治水經費、生育補助提高至每胎10萬斷炊，傳出藍白有意讓部分預算先行審查。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（9）日痛批，「人民不是乞丐，立法院最大黨不是皇帝，非得要人民敲碗，你皇帝才給飯吃」，整個社會會忙得要死。

鍾佳濱今早在立法院受訪表示，在野黨「點餐式」的審查預算，以為預算案整包送來，可以挑想通過的通過，像現在藍白聽到TPASS很重要才要通過，但民間沒有反應的項目就繼續放在那裡，這種「一個口令、一個動作」的審預算態度，整個社會豈不是會忙得要死？

鍾佳濱指出，藍白立委只領薪水不辦事、不審預算，非得要人民做主，一一提醒哪些地方要聽過，才願意被動將這些預算放行，這不是最高立法機關該有的態度，再次呼籲藍白，如果你們重視民生福祉，就應該趕快全案審議今年度的總預算案。

鍾佳濱說，國會多數應明確表達對行政院各項施政計畫的決定，而不是等著人民來「敲碗」，才願意給行，「人民不是乞丐，立法院最大黨不是皇帝，非得要人民敲碗，你皇帝才給飯吃，我想這個絕對不是民主國家國會應有的態度。」

此外，民進黨立委吳思瑤也透過臉書質疑藍白，「把審預算當吃自助餐？挑自己想吃的？把審預算當贖罪券？被罵什麼才審什麼？」她強調，行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，選擇性審查。

吳思瑤說，預算就是民生，每一筆每一項都同等重要，預算應一視同仁，而不是把民生福祉拿來秤斤秤兩，差別對待，她反對開立院惡例，反對國民黨不審全案、急就章切割預算，反對頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查，反對平時不燒香、臨時抱佛腳的選擇性審查。

