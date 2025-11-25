藍白擬暫緩院版《財劃法》 卓榮泰：在野匆忙修法卻不許政院從容溝通

行政院長卓榮泰批在野黨匆忙一年三修《財劃法》，卻不允許政院從容與地方政府溝通。資料照片，李政龍攝



行政院版《財政收支劃分法》已送進立院審議，不過，藍白黨團擬暫緩列案，不給院版《財劃法》有討論空間。對此，行政院長卓榮泰今（11/25）受訪表示，今年三修《財劃法》，印證是匆匆忙忙修法，卻不允許政院從從容容與地方溝通，政院會持續與地方溝通達成共識，並以具體數字證明補助高於今年。

卓榮泰今赴立院備詢前受訪，面對藍白黨團擬黨院版《財劃法》審查。卓榮泰表示，今年立法院一共三修《財劃法》，剛好印證了那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。

卓榮泰指出，朝野黨團上週原已談妥，不處理後續的公式錯誤的問題，等待本週行政院提出，在跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

卓榮泰強調，行政院本週持續與地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識；這個共識之後，就會有一個具體的數字出現，將再次地證明，行政院在這次院版的《財劃法》中，關於統籌分配稅款、一般（性）補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於今年度的數字。

