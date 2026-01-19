政治中心／綜合報導

立法院外委會今天就1.25兆國防特別條例，安排專報，全程以機密方式進行，國防部長顧立雄強調通常會等付委後才安排，但現在條例遲遲沒付委，因此先安排專報與朝野立委溝通，至於藍白傳出有意自提版本，顧立雄認為條例是按敵情威脅與需求規劃，若有意見希望在條例上討論，沒有再提版本的必要。

立法院外交國防委員會，就1.25兆國防特別條例安排專報，以全程機密方式進行，所有人進去前，都得將通訊設備放在"養機場"上鎖。

藍白擬自提國防特別條例 顧立雄：有意見可在條例討論

立法院外交國防委員會，就1.25兆國防特別預算條例安排機密專報。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「今天之所以要採取這個機密專報，其實是應該等到條例付委之後，委員會會來安排這樣的專報，那現在因為條例都還沒有付委，那我們還是特意請王定宇召委，在之前我們就跟他商妥，是不是為了跟朝野來進行一個溝通，所以我們來安排這個機密專報。」

立法院外交國防委員會，就1.25兆國防特別預算條例安排機密專報。（圖／民視新聞）





國防部長顧立雄強調，希望與朝野溝通才請召委安排專報，但傳出藍白兩黨，有意自提國防特別條例版本，顧立雄有話要說。

國防部長顧立雄：「（條例）依照我們的敵情，然後根據我們作戰需求討論之後，我們所擬出來的整體性規劃，我們還是希望如果朝野政黨，有任何意見的話，都在我們這個條例裡面進行討論，如果要做修正，也在這個條例修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。」

喊話有任何意見，都可以在條例上討論，但國民黨召委馬文君對"全機密"有意見，質疑已公開的項目，為何要再列入機密，會讓外界產生"封口"疑慮。

立委（國）馬文君：「這麼大額的特別預算，要用全機密的方式來報告，因為這是非常不合理的，我們也不排除會再排一個公開的報告。」

立委（民）吳思瑤：「我不曉得馬文君委員，她在國防委員會這麼久了，她過去擔任召委，也召開過很多次的秘密會議，難道她過去也在封口別人嗎。」

攸關國家安全的1.25兆國防特別條例，能否在秘密會議後順利付委，各界關注。

