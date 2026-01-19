藍白擬自提國防特別預算顧立雄指無必要性 國民黨團：會全盤考慮

國民黨立法院黨團19日召開「15兆元換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。(記者廖振輝攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院藍白黨團擬針對1.25兆國防特別預算自提版本，國防部長顧立雄今(19日)表示，應該沒有自提版本的必要性，希望朝野政黨若有任何意見，都在特別條例中進行討論。對此，國民黨團書記長羅智強表示，條例要如何制訂，預算如何編列才有合理性，相關的情況國民黨都會全盤考慮，一有明確的做法會向外界說明。

羅智強指出，問題的本質還是三個層次，首先，賴清德總統過去曾經承諾，針對重大國情會來立法院國情報告並備質詢，1.25兆元國防特別預算這麼重大的軍購，賴總統應該要兌現諾言，這一點賴總統沒有做到。第二，攸關國防的軍人加薪預算，沒有合法編列，沒有看到賴總統捍衛國防的決心。第三，條例要如何制訂，預算如何編列才有合理性，相關的情況國民黨都會全盤考慮，一有明確的做法會向外界說明。

另外，立法院去年底三讀通過停砍年金，致公教退撫基金10年須增補6970億元，民進黨團總召柯建銘今(19日)率黨團幹部親赴憲法法庭遞釋憲聲請書。對此，羅智強表示，民進黨去向賴清德籌安會這5個洗地大法官申請釋憲，一點都不意外，他還是要問賴總統一句話，大法官對於死刑的判決曾經做出一致決的決議，而按照舊的憲法訴訟法，需要6個大法官才能開會進行違憲審查，為什麼5個人就能開會？這5個人為了當賴清德的籌安會，連小學數學都學不會，這樣的大法官還會什麼，所以對於民進黨採取這些違憲的行動不意外。

此外，我國爭取美國對台關稅15％不疊加及232條款最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，民進黨內意見也趨向一致，傾向鎖定鄭出戰台北市長。對此，羅智強酸說，鄭麗君交出台灣第一名的投資金額，談判的結果遠超日韓，讓台灣的高科技產業鏈要被拔根，「德公移山」挖到美國去，如果這個可以做為鄭麗君參選台北市長的政績，那基本上我們也沒有什麼特別好說明的。台北市長蔣萬安的政績有目共睹，國民黨對於台北市長的選舉是審慎樂觀、志在必得，也會全力以赴。

