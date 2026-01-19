藍白擬自提國防特別預算 顧立雄：應無自提版本必要性

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院藍白黨團擬針對1.25兆國防特別預算自提版本。對此，國防部長顧立雄今(19)日表示，應該沒有自提版本的必要性，希望朝野政黨若有任何意見，都在特別條例中進行討論。

立法院外交及國防委員會今日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。

顧立雄會前受訪指出，軍購項目在美方知會國會前，國防部無法對外公開，待特別預算條例付委後，委員會都會安排專報，現在特別條例尚未付委，他們特意請召委王定宇安排機密專報，以與朝野溝通，向立委說明比較詳細的內容。

顧立雄表示，國防部同時希望條例能盡速付委，不但安排今日機密專報，也希望後續進入委員會之後，委員會有任何的問題，國防部若不能公開就以機密會議方式，若能公開就以公開方式報告。

針對立法院國民黨團與民眾黨團擬自提版本，顧立雄表示，由於國防部相關的條例，都是依照敵情、作戰需求，在與友盟討論之後，所擬出來的整體性規劃；希望朝野政黨若有任何意見，都在特別條例中進行討論，若要修正，也在條例中討論修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。

