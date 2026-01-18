藍白擬自提國防預算版本 綠委批：違憲作法、荒謬又害國

綠委王定宇今日表示，預算編列的權利是屬於行政權，且藍白不了解軍備情況以及台美軍購的磋商內容，自提版本就是扯國家後腿，現有版本不審卻要自提一個根本不可行的做法，正事不幹光想著這些邪魔歪道，藍白這種做法「荒謬又害國」。（本報資料照片）

1.25兆元國防特別預算，立院仍處於封殺狀態，目前繼民眾黨喊出要自提版本後，傳出國民黨也已在草擬黨版提案；綠委王定宇今日表示，預算編列的權利是屬於行政權，且藍白不了解軍備情況以及台美軍購的磋商內容，自提版本就是扯國家後腿，現有版本不審卻要自提一個根本不可行的做法，正事不幹光想著這些邪魔歪道，藍白這種做法「荒謬又害國」。

王定宇表示，對於國防預算或者國防預算特別條例，立法院自提預算的特別條例根本就是違憲的做法，在現有的國家憲法體制裡面，預算編列的權力屬於行政權，立法院只有審查跟修法的權力，過去《憲法》第70條或大法官釋憲案、憲法法庭裁判，從國民黨一黨獨大執政時期到現在，這種立法機關片面自行編列預算都被判定違憲，「國民黨跟民眾黨是不違憲就不會立法了嗎？」

王定宇說，有關軍事投資的國防預算，是要經過台灣政府跟美國政府長期間來回的磋商，研究台灣安全防衛需要、美方願意提供的裝備，以及台灣自己生產的能力以及營區配置、彈藥庫還有人員的訓練計畫，這些計畫都需要軍方、國防部、行政單位以及盟友經過很多的討論跟磋商才能定下來。

他表示，而現在國民黨跟民眾黨既非行政權，也沒有跟美方磋商，同時也不了解軍方的軍力配置、軍事的訓練、國防產業自主生產的能量，這些都屬於國家安全高度專業、高度機密的事項，透過國防部提出的國防預算特別條例，在審查時國會就可以監督、了解跟審查。

王定宇痛批，這樣子正事、正辦不做，國民黨跟民眾黨卻片面地想要自己提特別預算的特別條例，「都不了解軍方配置，不了解台美之間談判的內容，怎麼提特別預算的條例？」，這簡直是荒謬，既違憲也違反現實，也違反國家安全的需要，藍白唯一要做的就是扯台灣後腿，想方設法拖延國防預算、阻擋國防預算特別條例交付委員會審查。

王定宇指出，我國年度預算、國防預算、國防特別預算條例被藍白利用程序委員會阻擋至今已4個多月了都沒辦法付委審查，有依照《憲法》提出的版本內容不審查，卻要用違憲的方式自提特別條例、自提版本，「這不是在扯國家後腿那是什麼？」。

他強調，這種阻礙國家安全提升的做法，唯一感到開心、得到利益只有中共跟解放軍，台灣不僅無法及時快速提升國安能力，國民黨跟民眾黨更聯手向世界傳遞出「台灣不在意自己的安全」的錯誤訊號，將讓台灣陷入極度危險的境。

