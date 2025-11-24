藍白擬退回財劃法 卓榮泰曝執政黨團有無力感 盼找出可行之道

行政院長卓榮泰（中）24日赴台中市后里區衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮會。（温予菱攝）

行政院版《財政收支劃分法》日前出爐，但沒有各縣市試算表引起爭議，執政黨及在野黨各自動作不斷。面對媒體問及藍白傳出將退回院版《財劃法》，行政院長卓榮泰24日說，今天中午行政立法協調會議將聽聽執政黨團委員跟在野黨團上周五立法院如何溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算可以順利審議，強調沒有中央總預算寸步難行，包含長照3.0。

卓榮泰今赴台中市后里區衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮會前接受媒體聯訪被問及藍白退回《財劃法》，並表示上周五立法院狀況，讓執政黨團都有點無力感，今天中午行政立法協調會議，將聽聽執政黨團委員跟在野黨團當日如何溝通。

廣告 廣告

卓榮泰說，他們希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算可以順利審議，等一下要談的長照3.0，才能有辦法支持，也強調沒有中央總預算寸步難行，謝謝。另外，對於問及國籍法保障陸配問題，卓揆並未回應，隨即快步入場。

卓榮泰會中致詞提及，衛福部及內政部在長照推動過程中，用世界各國先進例子，也考慮我國快速老年化過程，加速推動很多計畫中執行策略，其中長照2.0已經獲得民眾高度認同，3.0上只能成功不能怠慢，一定要往更好的辦法走，中央要全力推動，完全需要地方全力支持，也希望能獲立法院支持，如果長照3.0預算可以到1100多億元，家庭補助每年也將達18萬元，但若沒有中央政府總預算支撐，一切都是白談。

卓榮泰說，今日回去也要跟委員商量，如何取得行政立法兩院的互相信任，這個信任不只是兩院，而是讓國人對整個國家往前走的信任，讓中央政府總預算好好審議、財劃法正面看待，讓國人安安心心、快快樂樂在地生活，建立最好的信心。

【看原文連結】