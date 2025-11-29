藍白擬邀總統赴立院國情報告 黃國昌喊話賴清德：履行承諾否則公開道歉

針對未來是否將邀請總統賴清德到國會進行國情報告，民眾黨主席黃國昌今天（29日）說，若賴只是片面進行政治宣傳，不肯面對問題，到底有什麼意義？（圖／姜永年攝）

總統賴清德日前宣布將提出1.25兆的國防特別預算，藍白立院黨團擬邀請總統到立院國情報告。對此，民眾黨主席黃國昌今天（29日）說，若賴清德來國會只是片面進行政治宣傳，不肯面對國會議員提出問題，「這樣的宣傳到底有什麼意義？留在總統府裡開記者會就好」。他強調，賴清德2024年選總統時曾說自己願意到國會進行國情報告，而民眾黨態度從未改變，「要來立法院，可以，請賴清德履行承諾」，否則就請賴清德公開人民道歉。

藍白立院黨團昨表示未來將考慮邀請總統到立院國情報告，總統府昨晚回應，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下努力。

對此，黃國昌今天出席活動受訪時說，其實自己對這件事情態度沒有改變，就是「毫無期待」。若賴清德來國會只是片面在進行政治宣傳，不肯面對國會議員提出問題，「這樣宣傳到底有什麼意義？自己留在總統府開記者會就好」。

黃國昌說，2024年總統大選，賴清德曾說自己願意到國會進行國情報告，接受立委諮詢，他後來強調是「諮詢」不是「質詢」。他質問賴清德，「無論如何，你2024年做的承諾為什麼跳票？可以這樣騙票？」賴清德選到總統後只願意到立法院宣講，不願意面對問題。

黃國昌直言，「如果只是這樣的話，就留在總統府自己開記者會就好」，國民黨立院黨團提出要邀請賴清德國情報告，而民眾黨立場從未改變，「要來立法院，可以，請賴清德履行承諾」，否則就請賴清德公開向2300萬人民道歉，說自己在2024年總統大選說謊話。

此外，總統賴清德日前親自主持記者會提到，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發各界熱議，事後被網友抓包，賴清德臉書悄悄修改原先發文內容，原本的「完成武統」，突然被加了幾個字，變成完成武統台灣「的準備」為目標。

面對媒體追問是否希望賴清德親自向國人說明清楚？黃國昌回應，當然有必要說清楚講明白，總統應該解決問題，而非製造問題，一個總統該扮演的角色，是讓人民安心，而不是讓人民恐慌。

黃國昌質疑，賴總統的發言造成軒然大波、台灣民心動盪，難道不應該出來說清楚講明白？且若賴總統真的認為，2027年中共要武統台灣，他只有一個簡單的問題，我們花了那麼多錢跟美國進行的軍購，2027年以前會全部交貨嗎？

黃國昌接著說，2027年若沒有辦法全部交貨，台灣付這些錢到底在哪，台灣人被當成盤子嗎？「我們的政府怎麼會軟弱成這個樣子」。



