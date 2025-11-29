藍白擬邀賴清德國情報告 吳思瑤喊「好上加好」再給兩提醒

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，國民黨立委林沛祥擬提案總統到立法院進行國情報告，民眾黨也表態跟進。對此，民進黨立委吳思瑤表示，這是個好上加好的議題，同時提醒，國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序，也期待朝野在「支持強化國防」的基礎上開啟理性對話，向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息，而非以「反對」為前提，以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益。

吳思瑤表示，國民黨立委拋出邀請賴總統為國安行動方案到立院進行國情報告，這是個好上加好的議題。國防國安，是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題，所以這是國情報告的好題。

吳思瑤指出，強化國防促進國安，相信賴清德願意盡一切的努力，爭取國會支持，並向社會說明，而朝野和解、理性對話，一直是賴清德秉持的立場，國情報告能夠聚焦在總統推動的國安行動上，是好上加好。不要忘了，今年六月賴清德邀集在野領袖進行「國安簡報」，就是期待「朝野和解，國安優先」，只可惜當時的用心良苦未獲在野黨善意回應，破局了。

吳思瑤提到，藍白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序，這是提醒之一；她更期待，朝野是在「支持強化國防」的基礎之上，開啟朝野理性對話，更向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息，而不是以「反對」為前提，以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益，這是提醒之二。

吳思瑤表示，賴清德提出1.25兆「國安行動方案」，她第一時間就喊話：立院是第一個戰場，在野要做國家的戰友，而非台灣的敵人。憲政史上第一個總統國情報告是在寫歷史，若能建構「團結國家，國安第一」的共識，就真正是好上加好了。

總統府發言人郭雅慧28日晚間回應，針對個別立委擬提案邀總統赴立法院進行國情報告，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，「我們都願意努力」，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧說，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

