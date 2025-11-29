即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

針對總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算一事，國民黨、民眾黨立法院黨團「磨刀霍霍」，不約而同要求賴總統赴立法院進行「國情報告」。對此，台北市長蔣萬安今（29）日表示，相關議題本來就應該要說明清楚。





今早8時30分，蔣萬安在台北市副市長林奕華等人的陪同下，出席台北市建安國小70週年校慶，並於行前短暫接受媒體堵訪。

記者提問，賴總統提及2027年中共攻台目標，是否會擔憂輝達（NVIDIA）招商可能會受到影響？另，藍委現在要求軍費特別預算部分，請總統赴立院進行國情報告，市長慧支持嗎？對此，蔣萬安簡短回應，「相關議題本來就應該要說明清楚」。

針對媒體詢問問個別立委擬提案邀總統赴立法院進行國情報告一事，總統府發言人郭雅慧昨（28）日晚間回應，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，「我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻」。

快新聞／藍白擬邀賴清德國情報告 蔣萬安跟進喊：本就應說明清楚

總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）

她強調，目前相關主張屬於個別立委的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。





