即時中心／顏一軒報導

總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，打造包含「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系，並示警北京當局也以2027年完成「武統台灣」的準備為目標；而國民黨團、民眾黨團不約而同邀請總統赴立法院進行國情報告。對此，總統府發言人郭雅慧今（28）日回應，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通。





有關媒體詢問個別立委擬提案邀總統赴立法院進行國情報告，郭雅慧表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

快新聞／藍白擬邀賴清德赴立院國情報告 總統府：尊重憲政程序與國會溝通

總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）

郭雅慧強調，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

