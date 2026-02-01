藍白擱審總預算強闖爭議法案 綠營批「背棄選民」

政治中心／綜合報導

立院會期總算在一月底畫下句點，但至今總預算及國防特別條例都未審查，反倒是藍白把持的國會多數，強闖眾多爭議法案，包含不當黨產、衛廣法、助理費除罪化等，綠營批評藍白背棄選民託付，據傳行政院將在2號開會討論，立法院新會期該如何執行，也不排除在民生議題上尋求和各政黨合作可能。

立法院第十一屆第四會期結束，藍白立委開心握手合照，但對於中央總預算，及1.25兆國防特別條例，連審議程序都未能展開，不僅創下憲政首例，綠營痛批，藍白主導的國會多數背棄人民。

立委（民）李坤城：「不知道這些在野黨立委，回到地方的時候怎麼好意思說，你爭取了多少預算跟建設，因為沒有通過預算，就沒有任何建設，我相信人民的眼睛是雪亮的。」





細數這會期藍白挾人數優勢，強推的爭議法案，包含封殺政院版總預算，藍白抽出38項新興預算先行動支、被批評對世代不公的反年改修法，及讓中天起死回生的衛廣法、被視為替救國團婦聯會解套的不當黨產條例，還有助理費除罪化修法等，都被質疑是為圖利特定對象。





台北市議員（民）簡舒培：「婦聯會的收入叫做勞軍捐，但勞軍捐是怎麼來的，比如說我出口成衣到美國，一定的金額裡面，就要提領一部分金額作為勞軍捐，然後這個勞軍捐居然不進政府，居然是進婦聯會，（國民黨）他修了這個法，就違反行政法院法官的裁決。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「中央政府預算不審查，那麼軍購條例不審查，在這種情況之下，國家要如何維持自己的運作，國民黨圖利自己，那民眾黨從旁助紂為虐。」

新會期將展開，總預算及國防特別條例仍是重點，據傳行政院將在2號開會討論，至於藍白挑菜式的提出新興計畫政院是否執行，尚未拍板決議，綠營也不排除在民生議題尋求各政黨合作可能，新會期藍白態度將決定人民反彈程度。

