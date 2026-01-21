藍白擺出「清德宗」立牌！傅崐萁批賴掏空台灣40.5兆 黃國昌稱用憲法藥治憲政亂

立法院全院委員會舉行總統賴清德彈劾案審查會，國民黨立委傅崐萁發言。陳祖傑攝



立法院全院委員會今（1/21）舉行總統賴清德彈劾案審查會，民眾黨團總召黃國昌在提案說明時表示，賴清德不遵守《憲法》、拒絕公布法律，甚至毫無擔當地躲在行政院長卓榮泰背後，用不副署當藉口。他認為，彈劾是「用憲法的藥治憲政的亂」，當總統違法亂紀，就透過彈劾機制來制衡。國民黨團總召傅崐萁則指出，賴清德掏空台灣40.5兆，所以今天為民請命。

國民黨團、民眾黨團提案彈劾賴清德，並在今明兩天舉行審查會，並邀請賴清德到立法院說明，不過總統府昨天回函拒絕出席，並表示「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務，為符憲政體制，爰不予列席。」

今天審查會開始前，藍白陣營各自準備賴清德的人型立牌，諷刺賴是「清德宗」和袁世凱。黃國昌首先表示，當面對一個破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照《憲法》行使彈劾權，就是立法院責無旁貸的責任。他指出，中華民國創立以來歷經過非常多苦難，但是從來沒有看到任何一位總統，竟然連憲法最基本的責任都不願意遵守，不公布國會三讀通過的法律，代表總統否決國會、否決代議政治、否決民主政治、否決人民透過民主程序所選出來的民意，在憲政史上將留下永遠無法抹去的污漬。

黃國昌強調，在立法院完成三讀的法律，都不是任何立法委員要自肥，像是《財劃法》修法是為了更公平，讓地方政府有錢做建設，有足夠資源照顧民眾，這是民進黨曾經提出的倡議，但綠營掌握權力後，民進黨不僅忘記過去理想、背棄過去承諾，甚至無限上綱到所有權力、資源、錢，都一定要掌握在賴清德手上，只有賴清德說了算。

黃國昌表示，賴清德是民主國家所選出來的總統，不是專制獨裁體制所出現的皇帝，任何人都必須向民主憲政、民意謙卑，人民才是國家的主人，所以必須透過彈劾程序提醒賴清德，「面對中華民國憲法，你沒有至高無上的權力。」

黃國昌批評，賴清德不遵守《憲法》、拒絕公布法律，甚至毫無擔當地躲在行政院長卓榮泰背後，用不副署當藉口，迴避自己不公布法律的違憲責任，「我要正告賴清德總統，這樣的手法是不會得逞，這樣的手法也無法矇蔽台灣人民。」

黃國昌認為，賴清德欠缺憲法意識，行政院前院長蘇貞昌在2013年就說過，國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極的行動，依照《憲法》規定，當總統違法亂紀，就透過彈劾機制來制衡。

黃國昌指出，當初彈劾權力從監察院移到立法院，是賴清德當國大代表時所通過，這樣修憲歷程，賴清德忘記了嗎？現在正是套運用蘇的話，用憲法的藥治憲政的亂。

傅崐萁控「就任1年半掏空台灣40.5兆」

傅崐萁在提案說明時表示，過去50年來，許多台灣的人才、稅收、產業都是來自台積電所做出的努力跟貢獻，全世界90%的機械、飛機、汽車晶片來自於台積電，但賴清德在短短一年半任期就把台積電上中下游奉送到國外，還要奉送5000億美金，把台灣所有的產業龍頭、護國神山摧毀。

傅崐萁批評，賴清德把台灣賴以維生的外匯存底包括19兆台幣，9成買外債，16兆對國外投資，已經35兆，接下來還假借國防安全，用1.25兆國防軍購，加上後續送4.5兆，加上今年軍費9425億，總共5.5兆。

傅崐萁認為，總統再選就有，做好讓他再做四年，做不好換人就可以，但賴清德掏空台灣40.5兆，「這是多少民脂民膏，累積起來三代人共同的努力！」

